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石破茂當選自民黨總裁 陳冠廷：台日關係新時代

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委陳冠廷。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委陳冠廷。圖／聯合報系資料照片

日本自民黨總裁投票結果出爐，由石破茂勝出，將成為下屆日本首相。民進黨立法委員陳冠廷表示，石破茂不僅高度重視台灣，更擁有了解地方需求和國家安全的豐富經驗，相信未來兩國關係將更加緊密，為台日關係開啟新時代。

陳冠廷說明，石破茂不僅了解地方需求，在國家安全方面更是經驗豐富，更曾多次擔任防衛廳長官和防衛大臣，對台灣及相關外交政策非常穩健。在擔任防衛大臣期間，石破茂積極推動「新反恐特別措施法案」，並成功讓日本海上自衛隊恢復在印度洋的任務，也主張加強與台灣的情報交流，認為台灣對中國的行動和能力擁有最深入了解。

陳冠廷指出，石破茂的防衛政策主張對台灣極為重要，強調必須讓中國充分認知，即使對台動用武力也不會成功，或必須付出沉重的代價，並主張事前就要避免「台灣有事即日本有事」的局勢發生，應透過嚇阻中國的方式避免局勢升級，而非將重點放在事態發生後的因應措施。

陳冠廷說，石破茂近期率團訪台，在總裁選舉前就表達對深化台日關係的重視，這顯示他對台灣議題的高度關注，相信在石破茂的領導下，台日關係將更加穩健，邁向新的里程碑。

陳冠廷表示，石破茂兼具地方治理經驗和國家安全專業，同時主張加強日本的防衛能力，也強調外交和對話的重要性，期待在他的帶領下，台日兩國能在各領域進一步加強合作，共同維護區域和平穩定。

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