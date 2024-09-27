賴清德籲搶地緣政治紅利 賴士葆：無產業在高風險處投資

賴清德總統今早南下高雄參加世界台灣商會聯合總會30周年盛會，強調地緣政治變化帶來產業紅利。國民黨立委賴士葆說，沒有產業會在戰爭風險高的地方投資，拿台灣具地緣政治風險來吸引大家投資的說法，賴總統可能是第一人。

賴總統今早南下高雄參加世界台灣商會聯合總會30周年盛會，稱許台商成為台灣與國際的橋梁，讓台灣能走向世界，是台灣之光，名譽大使。他表示，包括軍工、半導體、人工智慧、安全監控、次世代通訊等5大產業，都符合地緣政治變化，民主陣營的需要，台灣位第一島列最前面，希望世界各地台商也都能回國投資。

賴士葆說，賴清德說法是睜眼說瞎話、顛倒是非。既然強調台灣在第一島鏈的最前面，那就代表戰爭的風險是最高的，也就是中美衝突的可能引爆點，沒有人會去反對台灣以台積電等高端半導體技術吸引世界來台灣投資，可是拿台灣具地緣政治風險來吸引大家投資的說法，賴總統可能是第一人。

賴士葆表示，現在包括特斯拉在內的世界汽車大廠以及不少的半導體廠都說要「遠離中國」（out of China）與「遠離台灣」（out of Taiwan)的供應鏈，就是要避免戰爭風險，賴總統的講法無異於「夜間吹哨，自己壯膽」，勿忘生意上的投資準則是趨吉避凶，很少人會前往有戰爭風險的地方投資，賴總統的講法除了給台獨人士壯膽、對台灣人民進行認知作戰外，沒有任何實質的意義。