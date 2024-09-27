明年推新版車牌加強防偽 陳世凱：評估提高假車牌罰則

假車牌問題氾濫，背後也與修法後違反嚴重超速案件暴增呈正相關。交通部長陳世凱今答詢民進黨立委林俊憲，提改進措施，首先明年將推新版車牌，增加偽造難度；其次考慮提高使用假車牌罰則。至於路段限速不合理部分，交通部會要求所屬單位盤點全國性轄管公路。

林俊憲今質詢時表示，牌照吊扣數量暴漲，據警政署統計，假車牌問題從過去一年抓到幾十件，到今年暴增到627件，其中近4成因被吊扣車牌而使用假車牌。去年修法嚴重超速從超過速限60公里改成40公里，違反嚴重超速從原本每年約1萬5000件，去年膨脹4倍，今年至8月也已達5萬件，照這速度估今年可能會達到8萬件。

陳世凱表示，為增加偽造難度，明年將開始做新版本車牌，加強防偽技術，並考慮提高使用假車牌的罰則；至於道路限速不合理部分，也會要求所屬單位盤點全國轄管公路，並與地方政府和警政單位討論限速的合理性。

行政院長卓榮泰則說，應該考慮到安全要改變規範，若某些路段不合理限速，讓大家經過該路段卻沒辦法遵守，應該要做人性化的檢討。