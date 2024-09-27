民進黨稱藍委提案架空憲法法庭 藍黨團轟：事後放炮

國民黨立委翁曉玲等23人擬具「憲法訴訟法第30條及第43條條文修正草案」，今日於立法院會順利逕付二讀，無任何黨團及委員提出不同意見。民進黨立院黨團事後稱此修法架空、癱瘓憲法法庭，國民黨立院黨團嗆，這是事後放炮對上交代嗎？

根據翁曉玲等提案，修正內容為有關大法官釋憲與暫時處分門檻規定，從現有總額過半數同意，改成3分之2以上同意。

國民黨團表示，如果民進黨團有意見，為何院會處理本案時民進黨團委員出席三三兩兩，連20人都沒有，也沒有任何提案表示反對，是動員不力？

國民黨團指出，現在賴清德總統兼黨主席，民進黨團立委諸公們都視為馬耳東風？身為執政黨立委連聽總統的話，出席立法院動員都開始消極抵抗？重要政策意見內部意見都無法整合？如果這是事實，多頭馬車、各行其是的民進黨政府才是現在中華民國最大的憲政危機。

國民黨團提到，此次憲法法庭對死刑是否廢除的釋憲文中，要求必須三級三審所有法官都判處死刑，被告死刑才能定讞，無異形同實質廢死，未來針對罪大惡極的重刑犯要判處死刑將比登天還難，這樣如此違背民意的憲法法庭所做的判決，居然只要2分之1大法官同意，就可以做出如此離譜的釋憲文，且依現行法令規範，法官現有總額因迴避、出缺及請假等各種事由而不足15人出席時，有大法官3分之2出席，2分之1同意即可，恐出現僅3、4位大法官即形成所謂多數意見而作成判決之狀況。難道不需要改革嗎？

國民黨團認為，參照現行與我國同為大陸法系的民主先進國家，德國聯邦憲法法院就特定事項案件，例如喪失基本權利、政黨違憲等案件，若作成對訴訟被告不利之裁判，須有該庭3分之2以上法官之多數同意。又法國憲法委員會成員共9人，依據憲法委員會組織法第14條，須由至少7名委員才能作成決定。日本有15位最高法院法官，依據相關裁判事務處理規則須有9名法官出席，且為違憲判決時須由8名以上法官意見一致，都必須有絕對的多數共識，才能形成最終判決。

國民黨團強調，依據我國現行憲法訴訟法規定，連15位大法官中過半同意人數都湊不足的狀況，絕對少數就能成為憲法法庭最終解釋判決，如此粗糙、反民主決議程序，這樣一個無法與國際民主先進國家接軌的憲法法庭，不應立即改革嗎？還是民進黨只想讓大法官、憲法法庭永遠淪為執政當局的「御用打手」，也請民進黨大聲向全民說明。