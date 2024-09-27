郭智輝二度請假遭指迴避電價 張啟楷：應該陷天人交戰
經濟部長郭智輝這周二、五立法院院會都請假，率團訪問日本九州熊本，遭在野黨質疑逃避電價議題。民眾黨立委張啟楷今表示，郭智輝應該陷入天人交戰，「電價要審議時請假，我們的經濟部長不見了」，郭智輝自己也是企業出身，在這關鍵時刻請出來面對。
民眾黨團今開記者會，張啟楷說，如果照民進黨現在的版本，下周一工業用電及中小企業的用電是要再調漲的，不只是衝擊到民生跟物價，也嚴重衝擊產業發展跟中小企業。
張啟楷指出，根據經濟部中小企業白皮書，台灣中小企業有163萬家，占所有企業98.9%，有913萬2000人在中小企業上班，現在中小企業慘兮兮，電價負擔重，許多中小企業都因這樣已經關起來，「現在政府還不顧人民的死活，不是對產業重擊嗎？」
張啓楷呼籲，郭智輝部長是企業出身，在這關鍵時刻不能只有請假，請出來面對，不能只聽民進黨或台電的指令，要思考產業發展與人民的辛苦，呼籲民進黨政府也想一想，今天造成這樣一個惡果，是不是錯誤的政策所造成，「將對台灣產業會多大衝擊？」
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