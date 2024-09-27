賴總統國安大戰略 前美官員列4大支柱與建言

前白宮官員何瑞恩表示，總統賴清德當前的國安戰略植基於發展全社會韌性、彰顯台灣對全球經濟之不可或缺等4大支柱，戰略成功關鍵則在克服朝野分歧、人口老化與能源限制等。

曾於歐巴馬政府時代任職白宮國家安全會議（NSC）中國、台灣及蒙古事務主任的何瑞恩（RyanHass），現擔任華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）高級研究員。他與同僚於8月6到10日來台考察，與各界高層及幕僚就台灣的國安戰略進行一系列深入討論，盤點策略並提供建言。

布魯金斯研究所9月25日刊出何瑞恩所撰名為「台灣所尋求的大戰略」（Taiwan's search for a grandstrategy）專文，指賴總統為應對北京威脅日增、全球經濟變動恐削弱台灣競爭力所訂的國安戰略，植基於發展全社會韌性、與主要國家積極外交、彰顯台灣對全球經濟之不可或缺、構建不對稱防衛能力4大支柱。

推動全社會韌性

何瑞恩指出，賴總統尋求在台灣建立一種堅韌、有能力抵禦衝擊並對未來充滿信心的公民認同，這考驗台灣各界領袖在提醒公眾做好準備和不引發恐慌之間的拿捏，以免嚇跑跨國企業在台投資。何瑞恩透露，幾名台灣各界領袖坦言做到這種拿捏與其說是一門科學，不如說是一門藝術，過程中需不斷調整。

為協助發展全社會韌性，台灣各部會已投資約264億美元於6個優先領域：指管/戰略通訊、社福和醫療供應、材料準備和關鍵供應分配體系、民防部隊的訓練和動用、能源和關鍵基礎設施安全及資訊、網路、交通和金融安全。

何瑞恩認為，在發展全社會韌性的同時，賴總統也著眼警告台灣民眾注意戰爭以外的威脅，包括防範北京對台灣社會認知作戰。

積極外交

俄國入侵烏克蘭給台灣的啟示，是在危機爆發前預先擁有強大合作夥伴，而非開戰後才倉促找關鍵國家建立關係。為加強與主要國家的夥伴關係，台灣外長林佳龍認為必須善用自身在全球資訊與通訊科技（ICT）價值鏈中心的獨特地位。

台灣現正努力與菲律賓、印度、泰國、立陶宛和捷克等國家發展更緊密的連結。台灣也正為合作夥伴提供建設科學園區和孕育創新的奧援，其中包含智慧農業、智慧城市、智慧醫療及半導體製造和封裝。

過去40年來，台灣成功打造全球領先的資通科技（ICT）產業體系，成為台灣人均GDP從1984年約1900美元成長到如今約3.5萬美元一大關鍵。如今台灣希望與夥伴分享自身經驗。

不過何瑞恩認為，衡量台灣「積極外交」戰略價值的關鍵標準，在於台灣能多大程度爭取到願意在北京犯台或必要時願對北京嚴厲經濟制裁的合作夥伴，台灣可能需要現在就開始建立這種聯盟。

成為全球經濟不可或缺

何瑞恩指出，賴總統也尋求加大國際社會意識到台灣在全球經濟運行的核心作用。

台灣一些領先企業對推動人工智慧（AI）和其他領域的下一波全球創新浪潮至關重要。輝達、微軟等全球領先企業正擴大在台灣發展，幫助台灣成為世界的「AI島」。

與此同時，賴總統也強調清潔能源、下一代通訊衛星、無人駕駛汽車等是台灣可以建立優勢的潛在領域，不能過度依賴晶片產業，並致力於讓台灣的經濟成長更面向全球，減少對中國依賴。

建立不對稱防禦

何瑞恩說，這項策略意在增強台灣軍隊阻敵的機動性和生存能力，也避免捲入與北京軍事競賽。此類投資包括水雷、無人機以及便攜式的防空、反戰車飛彈等。

台灣國防部也在更貼合現實條件下訓練軍隊，揚棄以往預先排練式的演習，也正投入更多資源於後備力量；台灣海巡部隊也正與區域內他國海警單位建立聯繫，包括努力加強與菲、日共同救援、應變的能力。

落實戰略需克服的難關

何瑞恩認為，其中兩個最明顯挑戰是能源和勞動力老化，如果賴政府打算加強能源安全並讓台灣達成淨零排放，恐得重新思考傳統的反核態度。

人口老化問題上，可能需要加強政策力道來根本解決生育率下降，包括提供更多老幼照護量能、負擔得起的住房及減輕年輕一代的生活成本壓力。日後台灣可能還需要改革移民政策，吸引更多海外人才來維繫台灣以科技為基礎的成長模式。

國內政治分歧是賴政府推動國安戰略的另一潛在障礙。何瑞恩認為，賴總統可能需與政治對手共享成功的果實、減緩黨際對立，並需將自己的願景紮根於台灣大眾的最大公約數：維持現狀。

美國的角色

何瑞恩認為，華府能夠、也應該敦促各國配合台灣的「積極外交」，美國官員應與世界各地的同儕共同推動應對北京犯台的相關因應規劃。

他認為華府還可以幫台灣與美國主要軍火商（如波音、雷神、洛馬等）以外的新興軍工美企建立關係。這類新的美企與台灣同業間的聯合生產，有助結合美國的創新與台灣的精密製造。

文末，何瑞恩認為美國外交官可幫助緩解台灣政黨間的矛盾、促進彼此溝通。美國外交官可斡旋以防止溝通不良產生的風險，順帶營造為各方找出妥協的空間。