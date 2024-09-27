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京華城高容積率爭議 國土署長：地方政府不要自創
京華城840％高容積率爭議，國土署長吳欣修先前提及2013年已明文規定，一般容積獎勵上限不可超過20%。中央對於容獎能有指引給地方政府？吳今出席國土署與北市大的「人本街道校園推展聯盟」MOU簽署儀式，會後受訪回應，中央法令都訂定，剩下就是看地方政府要怎樣貫徹作法，而不是自己又去自創。
吳欣修先前曾指出，2013年已明文規定，一般性容積獎勵上限不得超過20%，這已是所有縣市政府都市計畫委員會的共識。
這是否只是理想或有辦法控管？吳欣修今表示，中央在法令上都已經確實訂定，剩下真的只是看地方政府要怎樣貫徹作法，他也在歷次新聞稿一再強調，中央已經訂出規定，剩下就是地方要好好照這樣做，謹守原則。
吳欣修說，地方政府有一定的法規在處理，現在就是自己訂的法規要怎麼遵循，應該要照這個制度走，而不是自己又去自創。道理都還蠻清楚，各縣市基本上都照這樣方式。
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