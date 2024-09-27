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提案讓教師、勞工節放假 民眾黨團：落實柯文哲政見

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
黃國昌表示，希望未來教師節不再只有紀念，要實質放假，且勞動節也應改掉「一國兩制」，讓全國放假，盼其他黨團共同支持。記者張曼蘋／攝影
黃國昌表示，希望未來教師節不再只有紀念，要實質放假，且勞動節也應改掉「一國兩制」，讓全國放假，盼其他黨團共同支持。記者張曼蘋／攝影

明天是教師節民眾黨立院黨團今開記者會表示，為向辛苦教師致上敬意，且落實黨主席柯文哲競選總統時的政見，將提案修法「紀念日及節日實施條例草案」，讓教師節、勞動節都能成為國定假日，呼籲行政院要傾聽人民心聲，把假日還給全國勞動者。

民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，教師是培育下一代的關鍵力量，承擔國家未來希望；民眾黨要落實柯文哲競選總統大選時「友善環境、保障勞權」政見，希望未來教師節不再只有紀念，要實質放假，且勞動節也應改掉「一國兩制」，讓全國放假，盼其他黨團共同支持。

民眾黨立院黨團幹事長麥玉珍指出，台灣低薪、過勞嚴重，在民進黨一例一休下，工時長、薪資低情況更惡化，導致勞工健康狀況堪憂，過勞已成年輕族群的代名詞，租不起、買不起房形成負面循環，盼行政院傾聽勞工心聲，將假日還給勞動者。

民眾黨立委陳昭姿則談在野黨退回總預算一事，她說綠營網軍如喪考妣，稱租屋補助、育兒津貼、退休金通通都沒了，結果昨天行政院院會後記者會說法再改口，原本全面影響變成十項影響，證明在野黨退回總預算是對的，「因為十項裡面，只有民進黨自己要的。」

黃國昌補充，行政院只想透過媒體網軍造謠，製造社會對立衝突，最新一波造謠說受害最深是軍公教，但照行政院、考試院計算，真正能保障軍公教權益的十年撥補方案，每年須編列317億，今年卻僅編194億，視軍公教人員權益於無物。

民眾黨立委張啟楷表示，賴總府內閣是專門改口內閣，行政院提到預算被退回程序委員會，預算都動不了，結果昨卻改口，謊言一變再變，「是否民眾黨團開完記者會，會不會民進黨講法再變？」呼籲行政院長卓榮泰正視問題，找完立法院長韓國瑜溝通，也要盡快訪問各黨團，解決預算危機。

民眾黨立委黃國昌（中）今與黨團辦記者會，表示要在立法院新會期提出「紀念日及節日實施條例」草案，盼獲得其他黨團支持。記者陳正興／攝影
民眾黨立委黃國昌（中）今與黨團辦記者會，表示要在立法院新會期提出「紀念日及節日實施條例」草案，盼獲得其他黨團支持。記者陳正興／攝影

勞動節 國定假日 教師節 柯文哲 民眾黨 行政院 軍公教 黃國昌

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