不滿郭智輝兩度缺席立院總質詢 國民黨團舉牌抗議

經濟部長郭智輝24日及今天缺席立法院總質詢，引發國民黨立法院黨團不滿，並於今天院會總質詢前提出會議詢問，立法院長韓國瑜表示，基於憲法之尊重，及重視立院立委質詢權利，排除非出國或有特別重要且迫切的公務需要，部會首長不宜請假而委由副首長代表出席。

行政院長卓榮泰今天率領各部會首長赴立法院進行施政報告並備質詢，對於國民黨團「有備而來」，打算稍後在院會提出會議詢問，卓榮泰也「有備而來」，於進入議場前，主動向媒體回應此議題。

郭智輝24日率團訪問日本4天，未能出席院會總質詢，國民黨團今天在院會進入總質詢議程前，向院會提出「對經濟部長連續請假事宜」的會議詢問，並於現場高喊「譴責經濟部長」。

韓國瑜於院會表示，依據立法院職權行使法第26條規定，行政院院長、副院長及各部會首長應親自出席立法院院會，並備質詢。 因故不能出席者，應於開會前檢送必須請假之理由及行政院院長批准之請假書。

韓國瑜說，本日院會行政院來函之部會首長請假情形，剛才立法院秘書長周萬來已向院會進行報告，基於憲法之尊重，及重視立法院立委之質詢權利，排除非出國或有特別重要且迫切的公務需要需親自處理致無法無法出席外，部會首長不宜請假而委由副首長代表出席。

韓國瑜指出，立法院日前有函文通知行政院轉告各部會首長應遵照辦理，因此，仍請行政院確實處理，免於各部會首長請假未能在院會進行政策對話，國民黨團所提書面質詢之內容，列入公報紀錄。

韓國瑜裁示後，國民黨團舉牌抗議並高喊「譴責經濟部長」口號，隨後院會進入總質詢議程。