蔡其昌盼中南部有巨蛋 卓榮泰：生蛋不易養蛋更難

民進黨立委蔡其昌今天表示，台北大巨蛋啟用後效益很高，他要為中南部民眾、球迷請益，中南部也需要一個巨蛋。行政院長卓榮泰回應，除分析需要長遠規畫的內容，萬事俱備後才來討論可行性，「生蛋不易、養蛋更難」。

立法院會今天進行施政總質詢，身兼中華職棒大聯盟會長的蔡其昌質詢時表示，過去大家擔憂蓋了一顆大巨蛋，是否產生經濟效益、是否變成蚊子館等，但從這一年來的數據顯示，不會有這樣的現象，他要代表很多中南部的球迷，拜託行政院，考量中南部天氣炎熱、下雨等問題，這對民眾欣賞表演或職業運動時，產生很大的困擾，希望中南部也需要一個巨蛋。

卓榮泰回應，他個人的想法是生蛋不易、養蛋更難，因為除了在地點選擇、安全考量、設備功能，以及將來有什麼活動在裡面等，要做長遠規畫外，還要有一個專業團隊能夠來經營，萬事具備後才來討論可行性。

蔡其昌追問，如果地方支持，也有球團願意來做投資，行政院的態度是贊成還是反對。卓榮泰說，這是基本要件，當有球團願意當主場，地方政府要從地點提供選擇、安全設置等，要來做全面規畫。蔡其昌詢問，如果條件成熟的話，卓榮泰是否支持，卓回，是。