快訊

邀韓國瑜談預算卡關 卓榮泰：喝過一杯很溫暖的咖啡了

颱風最快今晚生成…恐達中颱侵台！不排除海陸警齊發 「這2天」影響最劇

當不成燕子…「準山陀兒」颱風恐發海警 專家：速度緩慢影響時間長

聽新聞
0:00 / 0:00

立法院會郭智輝等4部會首長請假 韓國瑜不忍說重話了

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
立法院長韓國瑜。記者季相儒／攝影
立法院長韓國瑜。記者季相儒／攝影

總統兼民進黨主席賴清德日前下軍令狀，要求綠委應全勤出席立院各項會議，但經濟部長郭智輝不甩全勤令，本周二、五院會都請假，今日院會還有4名部長請假。立法院韓國瑜不忍了、當場宣告，除了迫切公務需要親自處理外，部會首長不宜請假，希望各部會遵照辦理。

立法院20日開議後，邀請行政院長卓榮泰及各部會首長進行施政總質詢，由於電價審議委員會開會在即，經濟部長郭智輝卻連續兩次院會請假，引發在野黨不滿。國民黨立委今天在院會場內高喊「譴責經濟部長！」

立法院今天報告事項結束後，韓國瑜請秘書長周萬來報告部會首長請假狀況，今天院會除了郭智輝外，還有外交部長林佳龍、僑委會委員長徐佳青、原民會主委曾智勇請假，總計有4名部會首長都請假不來。

韓國瑜在院會宣告，基於對憲法的尊重，以及立法委員質詢權利，除了出國或迫切公務要親自處理無法出席，部會首長不宜請假委由副首長出席，立法院之前有函文政院通知各部會首長遵照辦理，請政院確實處理。

徐佳青 曾智勇 林佳龍 立法院 郭智輝 韓國瑜

延伸閱讀

邀韓國瑜談預算卡關 卓榮泰：喝過一杯很溫暖的咖啡了

影／經長連兩次缺席院會 卓榮泰親自說明缺席原因

【重磅快評】賴清德「點」王世堅 不數落郭智輝兩句？

經長遭質疑總質詢時赴日考察 經部：助廠商落腳投資

相關新聞

立法院會郭智輝等4部會首長請假 韓國瑜不忍說重話了

總統兼民進黨主席賴清德日前下軍令狀，要求綠委應全勤出席立院各項會議，但經濟部長郭智輝不甩全勤令，本周二、五院會都請假，今...

蔡其昌盼中南部有巨蛋 卓榮泰：生蛋不易養蛋更難

民進黨立委蔡其昌今天表示，台北大巨蛋啟用後效益很高，他要為中南部民眾、球迷請益，中南部也需要一個巨蛋。行政院長卓榮泰回應...

迎接雙十慶典 韓國瑜西裝換上「國慶徽章」

立法院長韓國瑜今天主持院會，身為國慶慶籌會主委的韓國瑜，原本西裝直到周三出席民主基金會都還是別國旗造型的徽章，而今天則是...

釋憲門檻提高 藍版憲法訴訟法修正案逕付二讀

立法院今天召開院會，國民黨立委翁曉玲提案修正「憲法訴訟法」部分條文修正案，將大法官判決門檻從現有總額過半數同意提高至3分...

賴清德軍令破功？藍委幫點名僅21綠委在場 柯建銘也缺席

民進黨主席賴清德前天下軍令，要求民進黨立法院黨團全員服從黨團指揮，不僅要全員全程參與黨團會議，立法院會、程序委員會、8大...

影／經長連兩次缺席院會 卓榮泰親自說明缺席原因

經濟部長郭智輝本周二、五院會都請假，原因是率團訪問日本，行政院長卓榮泰今天前往立法院施政報告及備質詢前接受媒體採訪時表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。