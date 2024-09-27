立法院會郭智輝等4部會首長請假 韓國瑜不忍說重話了

總統兼民進黨主席賴清德日前下軍令狀，要求綠委應全勤出席立院各項會議，但經濟部長郭智輝不甩全勤令，本周二、五院會都請假，今日院會還有4名部長請假。立法院長韓國瑜不忍了、當場宣告，除了迫切公務需要親自處理外，部會首長不宜請假，希望各部會遵照辦理。

立法院20日開議後，邀請行政院長卓榮泰及各部會首長進行施政總質詢，由於電價審議委員會開會在即，經濟部長郭智輝卻連續兩次院會請假，引發在野黨不滿。國民黨立委今天在院會場內高喊「譴責經濟部長！」

立法院今天報告事項結束後，韓國瑜請秘書長周萬來報告部會首長請假狀況，今天院會除了郭智輝外，還有外交部長林佳龍、僑委會委員長徐佳青、原民會主委曾智勇請假，總計有4名部會首長都請假不來。

韓國瑜在院會宣告，基於對憲法的尊重，以及立法委員質詢權利，除了出國或迫切公務要親自處理無法出席，部會首長不宜請假委由副首長出席，立法院之前有函文政院通知各部會首長遵照辦理，請政院確實處理。