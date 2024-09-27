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釋憲門檻提高 藍版憲法訴訟法修正案逕付二讀

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
國民黨立委翁曉玲。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委翁曉玲。圖／聯合報系資料照片

立法院今天召開院會，國民黨立委翁曉玲提案修正「憲法訴訟法」部分條文修正案，將大法官判決門檻從現有總額過半數同意提高至3分之2，全案今天逕付二讀。

國民黨團書記長林思銘表示，大法官現行只要過半數同意就可判決，觀點不夠多元，不可以少數幾個人就決定，應該採共識決，因此修法將門檻拉高至3分之2。不過法案進入朝野協商後，國民黨仍然會充分論述與討論，不一定會在本會期闖關。

依照現行規定，大法官判決應經現有總額3分之2以上參與評議，並得到現有總額過半數同意。翁曉玲為防止「少數法官」裁判，因而提出「憲法訴訟法」部分條文修正案，要求大法官應3分之2以上出席、現有總額的3分之2以上同意。換言之，大法官總額為15人若修法通過，未來需要至少10名大法官參與評議、10名大法官同意才能做成裁判。

由於7名大法官將於10月31日卸任，賴總統提名7名大法官人選，等待立法院行使同意權，但在野黨質疑被提名人不適任，賴清德提名姚立明為大法官、司法院副院長，綠營也不埋單，大法官人事案若遭杯葛，無法如期上任，屆時只剩8名大法官，按現行規定，只要4名大法官就可以釋憲，藍營認為不妥，所以提案修法提高門檻。 

立法院會今天上午處理報告事項案，國民黨要求將「憲法訴訟法」部分條文修正案逕付二讀，現場朝野立委沒有人有意見，因此全案未上演表決大戰，法條直接「快速通關」逕付二讀。

修法 國民黨 大法官 翁曉玲 釋憲 門檻

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