賴清德軍令破功？藍委幫點名僅21綠委在場 柯建銘也缺席

民進黨主席賴清德前天下軍令，要求民進黨立法院黨團全員服從黨團指揮，不僅要全員全程參與黨團會議，立法院會、程序委員會、8大常設委員會也都要全勤。不過，國民黨立委今天「幫賴清德點名」，僅有21位民進黨立委參與院會，「賴清德令根本出不了總統府」。

藍白聯手封殺中央總預算案，朝野對決氣氛濃厚，賴清德已經下軍令狀，要求民進黨立院黨團全員服從黨團指揮，不僅要全員全程參與黨團會議，立法院會、程序委員會、8大常設委員會也都要全勤，不得缺席。

賴清德才下軍令狀，立法院今天再開院會，國民黨立委陳玉珍、羅智強、徐巧芯今天「幫賴清德點名」，民進黨僅21名立委出席，就連民進黨立院黨團總召柯建銘也缺席。

陳玉珍質疑，賴總統的命令能不能出得了總統府、可不可以貫徹到民進黨立院黨團？她數了一下現場有多少位民進黨立委，結果只有21位出席，「民進黨立委不是有51位嗎？來的人還不到半數，賴總統命令連總統府、民進黨團都沒有辦法貫徹。」

徐巧芯加碼爆料，指民進黨團把自己的點名單收起來，怕被發現。羅智強也說，事實顯示，賴清德令不出總統府。