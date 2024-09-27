邀韓國瑜談預算卡關 卓榮泰：喝過一杯很溫暖的咖啡了

中央政府總預算案卡關，行政院長卓榮泰今天在立法院會國是論壇後，和立法院長韓國瑜進行會面，詳談數十分鐘。民進黨團幹事長吳思瑤轉述，會中韓國瑜給出正面回應，表達會擔起責任，以立法院院長的高度，力求總預算在國會進行審查，並向在野兩黨遊說及溝通。卓榮泰備詢時也證實，「喝過一杯很溫暖的咖啡了，彼此都要進行很多努力」。

吳思瑤表示，卓榮泰昨天就邀請韓國瑜會面，針對總預算無法付委的事情共商、找出解決方法，今天一早動作很快，雙方已經在會議室會面，非常和氣，韓國瑜也請了咖啡和蛋糕，在很好的情境下對話。

吳思瑤指出，針對總預算案，行政院立場就是希望盡速交付審查，行政院也會以最大誠意說明相關提案，只要預算進入審查程序，國會嚴格理性監督、行政團隊絕對願意配合。

吳思瑤說，卓榮泰也和韓國瑜報告，行政團隊全面動起來，已經要求各部會首長，近期啟動對朝野幹部們說明預算，務必傳達若總預算不付委，影響新興計畫、新增預算，都會戕害國家建設、人民福祉。

吳思瑤表示，早上談數十分鐘，韓國瑜給出正面回應，他也會擔起責任，以立法院院長的高度，力求總預算在國會進行審查，並向在野兩黨遊說及溝通。