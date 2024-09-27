卓榮泰：我同意郭智輝赴日考察 盼帶來更多合作
經濟部長郭智輝24日率團訪問日本，但適逢立法院施政總質詢。行政院長卓榮泰今天受訪說，和郭智輝討論行程的重要性後，「我同意他去」，期待能帶來更多對日合作關係。
不過，卓榮泰說，下週開始還是遵照以前的要求，除非總統召見或有重要國際會議、重要外國行程，一律都應該親自出席立法院會，這是對立法院的尊重，他會這樣要求。
立法院會今天進行施政總質詢，卓榮泰會前接受媒體聯訪，針對郭智輝遭質疑總質詢期間赴日本考察，作相關說明。
卓榮泰說，郭智輝在2、3週前跟他說過，9月底有一個重要的行程，當時立法院的議程雖然沒有訂定完成，但他也認為應該是在會期中，在跟郭智輝討論行程重要性後，「我同意他去」。
卓榮泰指出，這2天各界也看到郭智輝在日本有比較重要的行程拜訪，郭智輝回台後一定會讓他瞭解，在行程當中為經濟部也好、為行政院、為國家，能夠帶來更多的對日合作關係，以及民間的產業合作，期待郭智輝能夠完成這樣的任務。
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