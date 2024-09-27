投反對武裝台灣票非仇台 美議員主張援台應更全面

美國眾議院特別委員會去年就台海兵推結果提出以軍援台灣為主的建議，當時民主黨韓裔議員金安迪獨排眾議投下反對票。他今天闡述立場時表示，不支持相關建議只侷限於軍事，應該顧及外交、經濟面向。

聯邦眾議院「中國問題特別委員會」（下稱特別委員會）去年4月與華府智庫新美國安全中心（CNAS）合作，兵推模擬中國侵犯台灣。結果顯示，衝突開始之後，美國將無法再補給台灣。

約1個月後，特別委員會就兵推結果提出十項建議，包括優先向台灣交付武器、授權為期多年的彈藥採購合約、擴大美台軍事訓練及在太平洋地區建立常設聯合部隊總部等。

特別委員會以口頭表決的方式決定是否推動上述建議前，時任主席的蓋拉格（Mike Gallagher）表示，「如果我們希望阻止第三次世界大戰，現在就需要武裝台灣」。金安迪（Andy Kim）是唯一投反對票的成員。

他當時對美媒說，國會應該思考可以採取何種措施來建立全球聯盟，及可以使用哪些外交和經濟工具援台。

金安迪今天在華府智庫哈德遜研究所（HudsonInstitute）進一步回應相關考量時表示，當他投下反對票，是抱持特別委員會不是軍委會的附屬委員會，而是獨立委員會的立場，並強調特別委員會能推動軍事、外交及其他委員會無法做到的事情。

「我希望它能夠跨越各種管轄範疇，嘗試帶來更全面的作法」。

他解釋，當他看到十項建議幾乎全部涉及軍力時，「我覺得我們沒有盡到應有的責任」，需要有更多關於外交投資的思考。

金安迪的幕僚會後對中央社表示，金安迪絕對不是反對軍援台灣，而是認為十項援台建議中，應該4項側重軍事，3項涉及外交，3項著重經濟面合作，而非軍援比重佔百分之百。

金安迪今天在會中也表達憂心國會涉及中國的語言過度簡化了「世上最複雜的雙邊關係」，這將影響未來50年許多事情的發展。國會議員應該盡可能地精準處理美中議題，避免推出會使美國處於弱勢的計畫。

「我認為建立聯盟至關重要」。金安迪強調，但正如所見，東南亞國家協會（ASEAN）及其他國家在某些議題上可能態度會更猶豫。曾有東協成員國領導人對他說，如果美國國會持續推動非黑即白的涉中敘事，他們不一定會跟進。

「我們必須非常謹慎地思考如何建立聯盟，因為如果拋出非常對抗性的語言，其他國家可能不會願意加入，也不一定願意靠近，我只是希望我們能更深思熟慮」。

金安迪同時是眾議院軍事委員會、外委會及中國問題特別委員會成員，時任眾議院議長的裴洛西（Nancy Pelosi）2022年在中國警告下仍率團訪台時，金安迪也是訪團成員之一。

金安迪投入政壇前在美國國際開發總署（USAID）、五角大廈、國務院、白宮國家安全會議服務，也曾任前駐阿富汗美軍指揮官艾倫（JohnAllen）的幕僚。