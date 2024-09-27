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影／經長連兩次缺席院會 卓榮泰親自說明缺席原因

攝影中心／ 記者季相儒／台北即時報導

經濟部郭智輝本周二、五院會都請假，原因是率團訪問日本行政院卓榮泰今天前往立法院施政報告及備質詢前接受媒體採訪時表示，郭智輝並沒有一直請假，他確實是在大概2、3個禮拜前就跟自己說過9月底會有一個重要的行程。因為那個時候立法院的議程雖然沒有訂定完成，但是當時認為應該是在會期當中，兩人討論過他去的這個行程的內容相關的重要性之後，是同意他去的。

卓榮泰指出，確實這兩天也看到郭智輝在日本有比較重要的行程拜訪，在郭回來之後一定會讓自己瞭解，在整個行程當中為經濟部也好、為行政院、為國家，能夠帶來更多的對日合作關係，以及民間的產業合作，期待郭能夠完成這樣的任務。

行政院長卓榮泰（左二）今天前往立法院施政報告及備質詢前接受媒體採訪時表示，經濟部長郭智輝大概2、3個禮拜前說過9月底將率團訪問日本，向院會請假。記者季相儒／攝影
行政院長卓榮泰（左二）今天前往立法院施政報告及備質詢前接受媒體採訪時表示，經濟部長郭智輝大概2、3個禮拜前說過9月底將率團訪問日本，向院會請假。記者季相儒／攝影

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