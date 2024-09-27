陸客赴金馬不如預期 邱垂正：兩岸團客差690倍

中國大陸日前宣布開放福建旅客到金門、馬祖旅遊，不過陸委會表示「人數不如預期」。陸委會主委邱垂正今日表示，我方到中國大陸組團旅遊已有13.8萬人，陸方以旅遊名義到金馬不足200人，兩岸團客對團客的人數相差690倍。

陸委會副主委梁文傑昨表示，實際入境馬祖的陸客累計為111人，入境金門為48人，進展不如人意，雖然大陸十一假期將至，但預期陸客數量不會「爆多」。

邱垂正說，包括團體遊、個人遊或自由行，加總起來不到200人，跟預期落差滿大，我方到中國大陸組團旅遊已有13.8萬人，陸方以旅遊名義到金馬還不到200人，兩岸團客對團客的人數相差690倍，還是相當不對稱。希望中國大陸能夠盡快鬆綁政策，加大加快陸客到台灣。不僅是金馬，也能夠到台灣來。

關於陸委會副主委梁文傑昨指出，根據統計資料，從2016年至今年5月31日止，台灣人涉及跨境電信詐騙案件後被遣送中國大陸累計達600多人。邱垂正說，這是過去有關境外第三國，因電信詐騙被遣送，這些年加起來有這些人數。

至於大陸稱駭客攻擊背後有國軍現役軍人介入，是否為「懲獨22條」擴大到針對軍人，邱垂正說，中國大陸一直宣稱懲獨22條只針對極少數台獨頑固分子，但很明顯也是針對國軍還有其他國人，呼籲國人赴陸要思考必要性，注意自己人身安全。