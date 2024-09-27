快訊

漢翔工程師社群張貼「機敏資料」 顧立雄曝洩密下場

罰站爭議／師不敢罰生不怕罰 管教新規遭諷警察配水槍

震驚！屏東7連霸議員王啟敏今晨在峇里島身體不適 搶救不治

聽新聞
0:00 / 0:00

陸客赴金馬不如預期 邱垂正：兩岸團客差690倍

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
陸委會主委邱垂正。圖／聯合報系資料照片
陸委會主委邱垂正。圖／聯合報系資料照片

中國大陸日前宣布開放福建旅客到金門馬祖旅遊，不過陸委會表示「人數不如預期」。陸委會主委邱垂正今日表示，我方到中國大陸組團旅遊已有13.8萬人，陸方以旅遊名義到金馬不足200人，兩岸團客對團客的人數相差690倍。

陸委會副主委梁文傑昨表示，實際入境馬祖的陸客累計為111人，入境金門為48人，進展不如人意，雖然大陸十一假期將至，但預期陸客數量不會「爆多」。

邱垂正說，包括團體遊、個人遊或自由行，加總起來不到200人，跟預期落差滿大，我方到中國大陸組團旅遊已有13.8萬人，陸方以旅遊名義到金馬還不到200人，兩岸團客對團客的人數相差690倍，還是相當不對稱。希望中國大陸能夠盡快鬆綁政策，加大加快陸客到台灣。不僅是金馬，也能夠到台灣來。

關於陸委會副主委梁文傑昨指出，根據統計資料，從2016年至今年5月31日止，台灣人涉及跨境電信詐騙案件後被遣送中國大陸累計達600多人。邱垂正說，這是過去有關境外第三國，因電信詐騙被遣送，這些年加起來有這些人數。

至於大陸稱駭客攻擊背後有國軍現役軍人介入，是否為「懲獨22條」擴大到針對軍人，邱垂正說，中國大陸一直宣稱懲獨22條只針對極少數台獨頑固分子，但很明顯也是針對國軍還有其他國人，呼籲國人赴陸要思考必要性，注意自己人身安全。

自由行 邱垂正 金門 陸委會 陸客 馬祖

延伸閱讀

探尋才知被捕…控22歲台男失聯「陸方未主動通報」 陸委會：2016年後受影響

兩岸官方再度交鋒「九二共識」 陸委會：不再糾纏文字遊戲

台男赴陸失聯遭指涉詐騙 邱垂正不滿：陸一個月無通報

兩岸同婚大跨步 陸委會宣布允許第三地結婚者來台同婚

相關新聞

藍委推終身監禁不得假釋 法務部長：近期推出草案

20日憲法法庭就死刑是否違憲宣判，結果為死刑「部分合憲」，但當中內容被批實質廢死。國民黨立委欲推動修法「終身監禁不得假釋」。法務部長鄭銘謙今日表示，近期會儘速提出草案。

陸客赴金馬不如預期 邱垂正：兩岸團客差690倍

中國大陸日前宣布開放福建旅客到金門、馬祖旅遊，不過陸委會表示「人數不如預期」。陸委會主委邱垂正今日表示，我方到中國大陸組...

影／經長連兩次缺席院會 卓榮泰親自說明缺席原因

經濟部長郭智輝本周二、五院會都請假，原因是率團訪問日本，行政院長卓榮泰今天前往立法院施政報告及備質詢前接受媒體採訪時表示...

外媒報導稱大陸潛艦沉沒 顧立雄：有所掌握

外媒引述不具名美國官員消息指稱，中國一艘新造核動力潛艦在今年5月於長江沉沒，這是中國致力發展軍備，當中一項優先計畫的重大...

經長連兩次缺席立院 卓榮泰親自說明原因

經濟部長郭智輝請假立院備詢，對此，行政院長卓榮泰27日指出，郭智輝早已向自己請假，但由於當時立院議程尚未訂出，經討論後認...

藍營封殺總預算羅廷瑋扛不住 急換四大女將坐鎮程委會

立法院程序委員會24日在藍白聯手對決下，封殺中央政府總預算案，不過國民黨立委羅廷瑋人在現場卻「棄權」不投票，引爆藍營不滿，最後羅廷瑋對外道歉並自請處分，事件也暫告一段落。不過立法院程序委員會也傳出羅廷瑋等四名國民黨立委退出，背後到底發生什麼事？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。