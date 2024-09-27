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藍委推終身監禁不得假釋 法務部長：近期推出草案
20日憲法法庭就死刑是否違憲宣判，結果為死刑「部分合憲」，但當中內容被批實質廢死。國民黨立委欲推動修法「終身監禁不得假釋」。法務部長鄭銘謙今日表示，近期會儘速提出草案。
國民黨立委吳宗憲、黃建賓、林沛祥、游顥與新北市校園割喉案家屬昨日共開記者會，指大法官日前雖在「死刑存廢釋憲案」判決死刑合憲，但卻讓未來法官判決、執行死刑比登天還難。針對用無期徒刑換廢死的說法，吳宗憲認為，應修法將無期徒刑分三級，包含「終身監禁不得假釋」，不是殺了人關不到18年就可出來。
鄭銘謙說，有關於無期徒刑不假釋，法務部會再修法，近期會儘速提出草案。他也尊重各黨派對憲判的意見，會持續依照憲判意旨，儘速推動法案。
此外，關於高雄市議員黃紹庭也涉浮報助理費，鄭銘謙說，如果有助理費的偵辦，都尊重檢察官個案處理。有立案的話，檢察官會妥適偵辦。
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