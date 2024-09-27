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外媒報導稱大陸潛艦沉沒 顧立雄：有所掌握
外媒引述不具名美國官員消息指稱，中國一艘新造核動力潛艦在今年5月於長江沉沒，這是中國致力發展軍備，當中一項優先計畫的重大挫敗。對此，國防部長顧立雄今天表示，有所掌握。
華爾街日報（Wall Street Journal）報導指稱，不具名美國官員表示，中國一艘最新型攻擊潛艦今年5月末在長江沉沒；美方不清楚沉沒的潛艦是否攜帶核燃料，多位學者認為有可能，中國駐美使館未回應媒體詢問。
顧立雄今天到立法院備詢前被問及此事，他表示一方面根據相關媒體報導，他們有做過一些研究，且自己本身也有透過多重檢驗的手段，有所掌握。
另外，對於日本、澳洲及紐西蘭3國軍艦於25日通過台灣海峽，顧立雄說，他們對台海周圍的情勢也都有相當的掌握，但是循例對此不以評論。
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