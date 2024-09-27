快訊

漢翔工程師社群張貼「機敏資料」 顧立雄曝洩密下場

罰站爭議／師不敢罰生不怕罰 管教新規遭諷警察配水槍

震驚！屏東7連霸議員王啟敏今晨在峇里島身體不適 搶救不治

聽新聞
0:00 / 0:00

外媒報導稱大陸潛艦沉沒 顧立雄：有所掌握

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
外媒引述不具名美國官員消息指稱，中國一艘新造核動力潛艦在今年5月於長江沉沒，國防部長顧立雄今天表示，有所掌握。圖／聯合報系資料照片
外媒引述不具名美國官員消息指稱，中國一艘新造核動力潛艦在今年5月於長江沉沒，國防部長顧立雄今天表示，有所掌握。圖／聯合報系資料照片

外媒引述不具名美國官員消息指稱，中國一艘新造核動力潛艦在今年5月於長江沉沒，這是中國致力發展軍備，當中一項優先計畫的重大挫敗。對此，國防部顧立雄今天表示，有所掌握。

華爾街日報（Wall Street Journal）報導指稱，不具名美國官員表示，中國一艘最新型攻擊潛艦今年5月末在長江沉沒；美方不清楚沉沒的潛艦是否攜帶核燃料，多位學者認為有可能，中國駐美使館未回應媒體詢問。

顧立雄今天到立法院備詢前被問及此事，他表示一方面根據相關媒體報導，他們有做過一些研究，且自己本身也有透過多重檢驗的手段，有所掌握。

另外，對於日本、澳洲及紐西蘭3國軍艦於25日通過台灣海峽，顧立雄說，他們對台海周圍的情勢也都有相當的掌握，但是循例對此不以評論。

共軍 國防部 潛艦 解放軍 軍艦 顧立雄

延伸閱讀

M1A2T戰車訓練場工程延宕 顧立雄：原物料上漲

顧立雄電費曝玄機：部長未入住「梅莊」官邸

首長官邸唯一電費破百萬 國防部長顧立雄「沒住過」：整個砲兵營在那

陸公布我國軍參與網攻3人 顧立雄嗆：網攻第一名是中國

相關新聞

藍委推終身監禁不得假釋 法務部長：近期推出草案

20日憲法法庭就死刑是否違憲宣判，結果為死刑「部分合憲」，但當中內容被批實質廢死。國民黨立委欲推動修法「終身監禁不得假釋」。法務部長鄭銘謙今日表示，近期會儘速提出草案。

陸客赴金馬不如預期 邱垂正：兩岸團客差690倍

中國大陸日前宣布開放福建旅客到金門、馬祖旅遊，不過陸委會表示「人數不如預期」。陸委會主委邱垂正今日表示，我方到中國大陸組...

影／經長連兩次缺席院會 卓榮泰親自說明缺席原因

經濟部長郭智輝本周二、五院會都請假，原因是率團訪問日本，行政院長卓榮泰今天前往立法院施政報告及備質詢前接受媒體採訪時表示...

外媒報導稱大陸潛艦沉沒 顧立雄：有所掌握

外媒引述不具名美國官員消息指稱，中國一艘新造核動力潛艦在今年5月於長江沉沒，這是中國致力發展軍備，當中一項優先計畫的重大...

經長連兩次缺席立院 卓榮泰親自說明原因

經濟部長郭智輝請假立院備詢，對此，行政院長卓榮泰27日指出，郭智輝早已向自己請假，但由於當時立院議程尚未訂出，經討論後認...

藍營封殺總預算羅廷瑋扛不住 急換四大女將坐鎮程委會

立法院程序委員會24日在藍白聯手對決下，封殺中央政府總預算案，不過國民黨立委羅廷瑋人在現場卻「棄權」不投票，引爆藍營不滿，最後羅廷瑋對外道歉並自請處分，事件也暫告一段落。不過立法院程序委員會也傳出羅廷瑋等四名國民黨立委退出，背後到底發生什麼事？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。