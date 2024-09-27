經長連兩次缺席立院 卓榮泰親自說明原因

經濟部長郭智輝請假立院備詢，對此，行政院長卓榮泰27日指出，郭智輝早已向自己請假，但由於當時立院議程尚未訂出，經討論後認為此行程頗重要，因此同意郭請假，確實也發現這兩天日本有重要行程需拜訪，下周起就會要求各部會首長一律親自出席立院院會。

郭智輝本周二、五院會都請假，原因是率團訪問日本，前往台積電（TSMC）熊本廠，協助了解半導體供應商進駐情形。對此也引發在野黨立委不滿，直指是否想逃避能源議題。

卓榮泰今日赴立院施政報告及備詢前接受媒體採訪時也幫郭智輝緩頰，卓表示，郭智輝並沒有一直請假，他確實是在大概2、3個禮拜前，就跟自己說過，在9月底會有一個重要的行程。因為那個時候立法院的議程雖然沒有訂定完成，但是當時認為應該是在會期當中，兩人討論過他去的這個行程的內容相關的重要性之後，「我是同意他去的。」

卓榮泰說，確實這兩天也看到郭智輝在日本有比較重要的行程拜訪，在郭回來之後一定會讓自己瞭解，在整個行程當中為經濟部也好、為行政院、為國家，能夠帶來更多的對日合作關係，以及民間的產業合作，期待郭能夠完成這樣的任務。

卓榮泰也說，自下個禮拜開始，還是遵照以前跟各位部會首長的要求，除非總統召見或重要的國際會議，或是重要的外國行程，一律都應該親自出席立法院的院會，這個是執政團隊對立法院整體的一個尊重，他會這樣要求。