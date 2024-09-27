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駐美官員投書為台灣發聲 批評中國扭曲2758號決議

中央社／ 洛杉磯26日專電

聯合國大會正在紐約召開，駐洛杉磯辦事處長紀欽耀投書「比佛利報」，批評中國扭曲2758號決議，呼籲各界支持台灣參與聯合國。

「比佛利報」（Beverly Press）是加州78年歷史的地方週報，派報範圍是大洛杉磯較富裕的地區。紀欽耀的文章今天刊登在該報的讀者投書版。

投書強調台灣在國際社會扮演重要角色。台灣生產全球90%以上高端半導體，參與球近一半海運貿易，具有不可否認的經濟和地緣政治重要性。

文章指出，基於台灣的重要性，世界上最大的國際組織聯合國將台灣排除在外，不利全球合作和治理，

紀欽耀的文章指出，台灣遭到排除的事實令人費解，不是因為台灣不夠格，而是因為政治操弄，主因是中國扭曲1971年通過的聯合國大會第2758號決議。該決議僅處理中國代表權問題，而非台灣。

紀欽耀為台灣發聲，認為中國扭曲2758號決議，影響聯合國公正性，導致聯合國無法從台灣在人道救援、救災和永續發展等領域的專長中受益。

紀欽耀批評，當中國擴大對台灣打壓，威脅數十億人的和平與繁榮時，聯合國的沉默令人震驚。

他也批評聯合國抱持過時觀點，認為必須在中國與台灣之間做出選擇。他呼籲聯合國在即將到來的議程當中，正視這一問題，納入台灣將使全球對話更多元，促進國際社會穩定，推動更公平且以規則為基礎的國際秩序。

2758號決議 洛杉磯 聯合國

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