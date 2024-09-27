聽新聞
0:00 / 0:00

桃機自駕電動巴士標案惹議 立委揭黑資料

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導
桃園機場航廈接駁從過去軌道系統改為電動自駕巴士，成運汽車得標，系統是由理立負責，卻引發爭議。記者葉信菉／攝影
桃園機場航廈接駁從過去軌道系統改為電動自駕巴士，成運汽車得標，系統是由理立負責，卻引發爭議。記者葉信菉／攝影

桃園機場第三航廈目標二○二七年完工啟用，未來第二、第三航廈間將改為自駕電動巴士，去年底由成運汽車以十七億元得標，不過立委質疑，負責自駕系統的分包商理立公司已有多次不良紀錄，桃機當初是如何評選的？

桃機第一、第二航廈間的電車現行為軌道系統，每年維修費用近億元，桃園機場公司前年底拍板，二、三航廈未來改採自駕電動公車，成運汽車去年底以十七億四五四○萬元得標。

立委黃國昌昨於立院交通委員會質詢時指出，自駕車標案中，負責自駕系統的分包商，是理立公司，該公司在台灣自駕車市場活躍，二○一八年曾獲台中自駕公車系統約七千萬元標案，後又獲得台南七千三百萬元標案、台鐵五六四○萬元標案，但結果都發現系統不能用，已經有這麼多被害人，現在連成運都跳出來說受不了理立，質疑桃機當初評選是怎麼做的？

黃國昌也提到，交通部過去投入七十二億元做智慧運輸，至今看不出具體成效，質疑有多少業者已經走出沙盒計畫？自駕車還要多久才能上路？

交通部長陳世凱表示，桃機自駕車標案還在細部設計中，若有疑慮可提供資料，一個月內會了解清楚。桃機公司董事長楊偉甫也說，確實有收到抱怨訊息，但仍要依照合約規範。

交通部公共運輸及監理司長林福山指出，國際自駕巴士成熟商品大概到Level三階段，預計今年底會有自駕巴士操作指引，但要真正能商用上路可能還要三至五年。

交通部長 桃園機場 桃機 陳世凱 黃國昌

延伸閱讀

取消採訪壓新聞？黃國昌控翁柏宗向電視台施壓 NCC發聲：不實指控

桃機航廈自駕接駁得標商惹議 立委質疑有多次不良紀錄

總預算案攻防白指失去創黨價值 綠：團結面對不理性

黃國昌：國慶大會是國家重要慶典 民眾黨團全體出席

相關新聞

桃機自駕電動巴士標案惹議 立委揭黑資料

桃園機場第三航廈目標二○二七年完工啟用，未來第二、第三航廈間將改為自駕電動巴士，去年底由成運汽車以十七億元得標，不過立委...

死刑合憲爭議 綠提配套修法 藍擬推公投

死刑釋憲結果出爐，藍綠持續交鋒。國民黨立委吳宗憲質疑大法官製造免死金牌、形同實質廢死，並揚言不排除發動反廢死公投。民進黨...

谷立言談3次駐台：世界首次如此了解台灣重要性

美國在台協會處長谷立言與台灣淵源深厚，他今天接受中央社專訪談及3度派任台灣的感受時說，台灣人看待自己以及世界看待台灣的「...

谷立言：美日台任一方遇挑戰 另兩方必即刻救援

美國在台協會處長谷立言今天接受中央社專訪，曾任駐日公使的他談及美國、日本、台灣關係時表示，美日台三方不管哪一方遇到挑戰，...

國民黨外交出擊 林寬裕捷克會晤歐盟政要、智庫談台海

國民黨政黨外交再出擊，革實院長林寬裕應歐洲重要智庫捷克歐洲價值安全政策中心的邀請，今天在論壇說明台灣近期的政治與經濟發展...

國史館首次公開兩蔣日記原本 蔣經國日記被偷撕103頁

國史館今天首次公開已故總統蔣中正、蔣經國日記原本，發現蔣中正在外地時，有隨身攜帶另一本日記記錄的習慣，且蔣經國日記曾被撕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。