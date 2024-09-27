桃機自駕電動巴士標案惹議 立委揭黑資料

桃園機場第三航廈目標二○二七年完工啟用，未來第二、第三航廈間將改為自駕電動巴士，去年底由成運汽車以十七億元得標，不過立委質疑，負責自駕系統的分包商理立公司已有多次不良紀錄，桃機當初是如何評選的？

桃機第一、第二航廈間的電車現行為軌道系統，每年維修費用近億元，桃園機場公司前年底拍板，二、三航廈未來改採自駕電動公車，成運汽車去年底以十七億四五四○萬元得標。

立委黃國昌昨於立院交通委員會質詢時指出，自駕車標案中，負責自駕系統的分包商，是理立公司，該公司在台灣自駕車市場活躍，二○一八年曾獲台中自駕公車系統約七千萬元標案，後又獲得台南七千三百萬元標案、台鐵五六四○萬元標案，但結果都發現系統不能用，已經有這麼多被害人，現在連成運都跳出來說受不了理立，質疑桃機當初評選是怎麼做的？

黃國昌也提到，交通部過去投入七十二億元做智慧運輸，至今看不出具體成效，質疑有多少業者已經走出沙盒計畫？自駕車還要多久才能上路？

交通部長陳世凱表示，桃機自駕車標案還在細部設計中，若有疑慮可提供資料，一個月內會了解清楚。桃機公司董事長楊偉甫也說，確實有收到抱怨訊息，但仍要依照合約規範。

交通部公共運輸及監理司長林福山指出，國際自駕巴士成熟商品大概到Level三階段，預計今年底會有自駕巴士操作指引，但要真正能商用上路可能還要三至五年。