死刑合憲爭議 綠提配套修法 藍擬推公投

死刑釋憲結果出爐，藍綠持續交鋒。國民黨立委吳宗憲質疑大法官製造免死金牌、形同實質廢死，並揚言不排除發動反廢死公投。民進黨立院黨團昨表示，將研議如何避免冤案、遏制犯罪人逃避刑責、落實無期徒刑終身監禁等修法。

民進黨立院黨團書記長蔡易餘表示，國民黨在釋憲後自相矛盾，先稱讚死刑合憲的解釋，又不斷以「實質廢死」這四字進行批判及政治操作，這種作法並不道德。

民進黨立案黨團幹事長吳思瑤表示，民進黨團會擴大研議修法，來避免未來冤案的產生，避免犯罪人可能逃避刑責的作為，也會修法推動將無期徒刑不得假釋的制度，落實轉化為終身監禁的配套，這才是負責任的立委該做的主張；國民黨卻挑動民粹、發動社會對立的作為，這背後都是政治動機。

國民黨立委吳宗憲表示，大法官現埋下三大魔王關卡，欠缺「就審能力，不能判死」、「法官一致決」、「欠缺受刑能力不能處死」。他不排除針對大法官判決推動公投、集體上街。同時認為應修法將無期徒刑分三級；新增一級無期徒刑，終身監禁不得假釋，新增二級無期徒刑，服刑滿四十年方得假釋，及三級無期徒刑，即維持現行制度。