卓榮泰宴請民進黨籍立委 確立財劃法有共識再修法

行政院長卓榮泰今天宴請黨籍立委，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤餐敘後轉述，雖然藍白將財政收支劃分法作為本會期優先法案，但是今天餐敘中大家都認為，所有利害相關者的共識應該要先建立，再談修法，不該為修而修。

卓榮泰晚間6時30分在圓山大飯店宴請立法院國防外交、衛環、經濟、財政委員會的黨籍立委，包含吳思瑤、書記長蔡易餘、副幹事長林楚茵等近20人出席，相關部會首長也列席。國防部長顧立雄、農業部長陳駿季更在結束總統府全社會防衛韌性委員會首次會議後，約8時30分趕到，向立委致意。

立法院國民黨團及民眾黨團都將財劃法列為本會期優先法案，吳思瑤餐敘後轉述，今天餐敘也有談到財劃法，財政部長莊翠雲說明，財政部8月、9月2度邀集地方縣市針對財劃法內容、計算指標交換意見，但即便如此，目前各方對於財政水平與垂直分配仍難達成共識，沒有討論出1個共同可接受的方案，立法院的財劃法修法版本也差異甚大。

吳思瑤說，藍白將財劃法當作本會期優先法案，但大家也都清楚知道，財劃法修法應該要先建立所有利害相關者的共識，不放棄擴大對話、開放性討論，再來談修法，不該為修而修、為快而快。

媒體追問，這是否代表行政院這會期不會提出財劃法的修法版本，吳思瑤則說，財劃法修法須取得各利害相關者的共識，而匯聚共識要有耐心，以及更開放式的討論。

吳思瑤也說，卓榮泰會中提到，中央近年利用經濟成長、稅收成長，已經全面擴大對地方的補助，未來相關作為也會愈來愈多，且愈來愈好。