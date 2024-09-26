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兩岸衝突如何確保電力？賴總統：電網分散提早4年完成

聯合報／ 記者周佑政李人岳／台北即時報導
全社會防衛韌性委員會今天召開首場會議。圖／總統府提供
全社會防衛韌性委員會今天召開首場會議。圖／總統府提供

總統府全社會防衛韌性委員會首次會議今天登場，媒體關注若兩岸發生衝突政府如何確保電力與能源韌性？總統府副秘書長張惇涵表示，賴清德總統曾在氣候變遷對策委員會中裁示，希望關於民生相關的電網分散、韌性強化計畫能提早4年完成。

防衛韌性委員會歷經4小時落幕，會後總統府舉行記者會。針對若兩岸發生衝突，中共損毀我離岸風電或海底電纜，政府如何確保電力與能源韌性、是否考慮核電延役？

張惇涵說，委員會中沒有人提到核電延役問題，至於電力韌性，不只是發展再生能源，包括儲能系統、電網分散性與分散風險，在先前的國家氣候變遷對策委員會中，台電董事長曾文生曾報告電網分散化計畫，賴總統當時也裁示，希望關於民生相關的電網分散、韌性強化計畫能提早四年完成。

張惇涵表示，會中很多委員聚焦關鍵基礎設施討論，但並不僅限於油水電等設施，盤點出310個關鍵基礎設施，分為8大類。目前8大領域包括能源、水資源、通訊傳播、交通、銀行與金融、緊急救援與醫院、中央與地方政府機關、高科技園區等。

張惇涵說，與會委員對關鍵基礎設施有很多討論，例如委員吳怡農提及，關鍵基礎設施的兩大安全是系統跟網路安全；委員杜文苓則主張桌上兵推外，氣候變遷、安全能源供應應該要單獨兵推；委員蕭旭君提到，各項關鍵基礎之間的相依性應該更完整盤整，如變成環狀圖，逐一檢視各環節。

而委員蕭雅文指出，關鍵基礎設施的攻擊無時無刻存在，不是終端而是開端；委員劉文則強調，數位韌性不應該只是硬體，在認知上也很重要。委員洪偉淦也說，關鍵基礎設施有一定相依性，攻擊不一定是實體的，資訊攻擊會最早發生，應從源頭強化資安，相關發言都獲得委員會一致認同。

張惇涵 氣候變遷 總統府

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