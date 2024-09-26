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防衛韌性委員會結論 12月桌上兵推、明年地方演練

聯合報／ 記者周佑政李人岳／台北即時報導
總統府今天舉行全社會防衛韌性委員會第1次委員會議，國安會副秘書長徐斯儉（左起）、內政部長劉世芳、總統府副秘書長張惇涵、總統府發言人郭雅慧出席會後記者會，表示已經設定時程目標建構全社會防衛韌性。記者潘俊宏／攝影
總統府今天舉行全社會防衛韌性委員會第1次委員會議，國安會副秘書長徐斯儉（左起）、內政部長劉世芳、總統府副秘書長張惇涵、總統府發言人郭雅慧出席會後記者會，表示已經設定時程目標建構全社會防衛韌性。記者潘俊宏／攝影

總統府全社會防衛韌性委員會首次會議今天登場，據府方會後轉述，賴總統在結論時表示，委員會的階段性目標是，今年12月第二次會議，進行桌上兵推；明年3月第三次會議，將舉行一次以上的地方小規模演練；明年6月第四次會議，將會銜接漢光演習，進行前導演練。

防衛韌性委員會歷經4小時落幕，總統府副秘書長張惇涵表示，賴總統在會議結論時說，過去8年，政府已經著手啟動盤點台灣韌性資源的工作。未來政府更要將全社會防衛韌性落實到全國，讓所有國人都能夠了解、認同並參與建設台灣，成為更具韌性，更能抵禦天災、各種風險的國家。

賴總統表示，在今天的會議上，我們也設立了總目標，在國家面臨災難或緊急狀況時，要能夠做到「維持政府運作」、「維持社會民生核心功能持續運作」，以及「必要時支援軍事行動」。

賴總統強調，凡是觸及社會與民眾，都是全社會防衛韌性的範圍。全社會防衛韌性委員會是「行動的委員會」，要落實在基層、扎根在鄰里，務必要走向地方，進行無劇本、小規模的各項演練，不要怕麻煩，也不能夠怕挫折與檢討。

賴總統說，「未來在哪裡演練，我們就到那個縣市去」，並邀請縣市政府等地方單位參與，要打造跨黨派、跨世代、跨領域的全社會防衛韌性。

賴總統也表示，每季一次的會議，是政府與社會溝通的關鍵管道；讓民眾了解如何因應災害，並且發展自救、減災、救災的能力，是應對危機的最佳方案。

漢光演習 總統府

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