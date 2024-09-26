推動防衛韌性工作 賴總統：需獲全國人民共識及支持

總統府「全社會防衛韌性委員會」首次會議今天登場，據府方會後轉述，賴清德總統在會中裁示，全社會防衛韌性工作的推動，需要獲得全國人民共識，以及足夠的支持。政府除了要重新審視因應災變的工作，也必須積極說明政策、進行溝通，讓民眾獲得正確的資訊，願意自發地協助政策的推展。

防衛韌性委員會歷經4小時落幕，總統府發言人郭雅慧表示，賴總統在會中裁示，「全社會防衛韌性」的概念，是台灣因應國際情勢變化，參考國際夥伴的建議與經驗，並依據台灣自身的社會脈絡，來提出全方位應對安全威脅、守護民主自由生活的重大指導方針。

賴總統說，透過五大主軸，來訂定行動方案，分別是「民力訓練暨運用」、「戰略物資盤整暨維生配送」、「能源及關鍵基礎設施維運」、「社福醫療及避難設施整備」及「資通、運輸及金融網絡安全」。

賴總統說，這五大主軸，也是重點工作，讓國家面臨災難或緊急狀況時，整個社會可以持續運作。因此，政府部門對於這些工作，必須用更開放的態度、引進民間人才資源，結合政府和民間的力量，才能共同因應極端情境下的挑戰，確保國人生命財產安全。

賴總統認為，這是相當龐大的任務，「在全社會動起來前，政府各部會自己一定要先動起來，要有責任感」。因此他要請副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安各領小組來進行討論，國安會秘書長吳釗燮帶領國安會，行政院政務委員季連成、內政部劉世芳部長持續協調各部會，落實全社會防衛韌性的目標與精神。