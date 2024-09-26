快訊

「來不及獲頒全國好人好事代表」 礦工醫院院長黎慶福成功救人卻猝逝

美股早盤上漲逾200點！台積電ADR漲3.2% 美光財測帶旺科技股

全力助選賀錦麗…拜登退選關鍵推手是「她」 矽谷女首富背景驚人

聽新聞
0:00 / 0:00

推動防衛韌性工作 賴總統：需獲全國人民共識及支持

聯合報／ 記者周佑政李人岳／台北即時報導
「全社會防衛韌性委員會」召開首場會議，賴清德致詞時表示，現在政府要進一步從「盤點」到「驗證」，從三點強化、建構全社會防衛韌性。圖／總統府提供
「全社會防衛韌性委員會」召開首場會議，賴清德致詞時表示，現在政府要進一步從「盤點」到「驗證」，從三點強化、建構全社會防衛韌性。圖／總統府提供

總統府「全社會防衛韌性委員會」首次會議今天登場，據府方會後轉述，賴清德總統在會中裁示，全社會防衛韌性工作的推動，需要獲得全國人民共識，以及足夠的支持。政府除了要重新審視因應災變的工作，也必須積極說明政策、進行溝通，讓民眾獲得正確的資訊，願意自發地協助政策的推展。

防衛韌性委員會歷經4小時落幕，總統府發言人郭雅慧表示，賴總統在會中裁示，「全社會防衛韌性」的概念，是台灣因應國際情勢變化，參考國際夥伴的建議與經驗，並依據台灣自身的社會脈絡，來提出全方位應對安全威脅、守護民主自由生活的重大指導方針。

賴總統說，透過五大主軸，來訂定行動方案，分別是「民力訓練暨運用」、「戰略物資盤整暨維生配送」、「能源及關鍵基礎設施維運」、「社福醫療及避難設施整備」及「資通、運輸及金融網絡安全」。

賴總統說，這五大主軸，也是重點工作，讓國家面臨災難或緊急狀況時，整個社會可以持續運作。因此，政府部門對於這些工作，必須用更開放的態度、引進民間人才資源，結合政府和民間的力量，才能共同因應極端情境下的挑戰，確保國人生命財產安全。

賴總統認為，這是相當龐大的任務，「在全社會動起來前，政府各部會自己一定要先動起來，要有責任感」。因此他要請副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安各領小組來進行討論，國安會秘書長吳釗燮帶領國安會，行政院政務委員季連成、內政部劉世芳部長持續協調各部會，落實全社會防衛韌性的目標與精神。

國安會

延伸閱讀

共軍向太平洋射洲際飛彈 總統府：嚴正譴責

永和住處樓下傳槍響 蕭美琴報平安：事發時我不在家

蕭美琴出席2024外資精選台灣100強暨金融10強頒獎典禮

蕭美琴與慢飛天使擊掌 家長：盼更多資源投入馬術治療

相關新聞

國史館首次公開兩蔣日記原本 蔣經國日記被偷撕103頁

國史館今天首次公開已故總統蔣中正、蔣經國日記原本，發現蔣中正在外地時，有隨身攜帶另一本日記記錄的習慣，且蔣經國日記曾被撕...

人物側寫／5.5小時馬拉松首備詢 陳世凱立院應答「發言人」風格正面迎擊

交通部長陳世凱9月2日上任，還不到一個月，立法委員等不及，昨天才選完各委員會召委，今即要求陳到立法院交通委員會備詢，也是...

航空所長齊立平去職 中科院：內部正常人事作業

媒體報導，中科院航空所長齊立平將於10月1日去職，由沒有無人機經驗的營運長葉嘉範接任。中科院今天回應，齊立平已過6年最大...

國慶晚會民代公關票搶爆 慶籌會：相信北市府會審慎處理

國慶晚會今年在台北大巨蛋舉辦，邀請台語天后江蕙獻唱，北市府分兩階段釋出5400張票券，但民代分配到的「公關票」，引發民眾...

【重磅快評】賴清德「點」王世堅 不數落郭智輝兩句？

立法院藍白黨團聯手退回明年度中央政府總預算，身兼民進黨主席的賴清德總統下達軍令，要求綠委須全員到場；但有名嘴爆料，指綠委...

兩岸衝突如何確保電力？賴總統：電網分散提早4年完成

總統府全社會防衛韌性委員會首次會議今天登場，媒體關注若兩岸發生衝突政府如何確保電力與能源韌性？總統府副秘書長張惇涵表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。