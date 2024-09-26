歐洲價值高峰會 陸對台法律戰成焦點
捷克智庫昨天舉辦「歐洲價值高峰會」，邀集歐洲政府官員與專家學者，以及國安會副秘書長林飛帆、駐歐盟兼駐比利時代表李淳等政府官員，討論如何因應來自中國的挑戰，以及「反分裂國家法」對台海和平的影響。
捷克智庫「歐洲價值安全政策中心」（EuropeanValues Center for Security Policy）昨天舉辦「歐洲價值高峰會」（European Values Summit），也首次加開場次討論中國對台灣的法律戰，包括「反分裂國家法」對台海和平的影響。
歐洲價值安全政策中心執行長楊雅嚳（JakubJanda）表示，歐洲國家非常關注俄烏戰爭，尤其俄羅斯如何運用法律戰來合理化其領土主張，但其實中國對台灣也採取類似做法，包括錯誤引用聯大第2758決議矮化台灣的國際參與。
楊雅嚳說，中國也透過「反分裂國家法」主張台灣是中國的一部分、破壞兩岸現狀，並企圖合理化中國對台灣的文攻武嚇。
楊雅嚳表示，歐洲價值安全政策中心今年首度邀集台灣的專家學者籌組訪團，23日先前往華沙，與波蘭的專家學者討論俄羅斯與中國的法律戰作為；25日則在布拉格參加「歐洲價值高峰會」，向超過100位歐洲官員與學者分享，歐洲國家能如何加強與台灣合作。
參與訪團的立法委員沈伯洋表示，俄烏戰爭開始後，越來越多歐洲國家開始正視威權主義的威脅，包括對假訊息、法律戰的關注。
沈伯洋說，透過訪問期間向歐洲政要分享中國藉「反分裂國家法」等法律戰論述企圖改變台海現狀，對台灣的文攻武嚇逐漸成為常態。歐洲與台灣擁有相同價值與利益，期待歐洲國家能加強對台灣的支持，共同維護兩岸和平與穩定。
台北市議會議員趙怡翔也表示，「反分裂國家法」目的為「促進祖國和平統一」，第八條更寫道「和平統一的可能性完全喪失，國家得採取非和平方式及其他必要措施」。綜合來看，中國不滿於現狀，避免現狀無限期延續。
趙怡翔說，國際社會應當清楚，台灣堅守兩岸現狀，但中國法律律定兩岸現狀終究要結束，危害區域和平者明顯為中國。
除邀請沈伯洋、趙怡翔外，歐洲價值安全政策中心也邀請國策研究院執行長王宏仁、香港籍東京大學人權議題研究員Athena Tong，與美國法律專家陸梅吉（Margaret Lewis）等人參與訪團。
歐洲價值安全政策中心表示，未來期待籌組更多來自台灣的訪團，提升歐洲對台灣的認識，持續強化台歐合作。
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