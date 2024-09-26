影／3要點建構防衛韌性 明年3月地方小規模演練
賴清德總統今天以召集人身分出席全社會防衛韌性委員會致詞表示，將從「居安思危、有備無患」、「強化應變、有恃無恐」、「按部就班、有條不紊」等3核心要點，建構全社會防衛韌性，同時訂出階段性目標，在今年12月的第二次會議進行桌上兵推，明年3月的第3次會議舉行1次以上的地方小規模演練，明年6月的第4次會議會銜接漢光演習，進行前導演練。
總統府副秘書長張惇涵表示，凡是觸及社會與民眾，都是「全社會防衛韌性」的範圍，要落實在基層、扎根在鄰里，必須走向地方進行無劇本、小規模的各項演練，政府也會盤整台灣的關鍵基礎設施，最重要的就是系統與網路的安全，還有氣候變遷與能源安全的議題，也有委員各項基礎設施間的相依性，可能得出一個環狀圖來看彼此的相依性，進而得知如何提升關鍵基礎設施受攻擊時的韌性，包括軟體與硬體，所以資安防護也是重要的一環。
內政部長劉世芳表示，不僅是替代役男，還包括民防、村里長等地方人力的盤整都會通盤考量納入社會防衛韌性的一環，從兵推到地方的小規模演練，逐漸銜接上漢光演習，打造跨黨派、跨世代、跨領域的全社會防衛韌性。
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