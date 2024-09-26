谷立言談3次駐台：世界首次如此了解台灣重要性

美國在台協會處長谷立言與台灣淵源深厚，他今天接受中央社專訪談及3度派任台灣的感受時說，台灣人看待自己以及世界看待台灣的「方法不一樣了」，台灣內部高度期待迎來「科技黃金年代」，世界則是第一次如此了解台灣的重要性。

美國在台協會（AIT）處長谷立言（RaymondGreene）首次派任台灣是在2002年到2005年間擔任AIT政治組副組長，第2次是2018年至2021年任職副處長，第3度派任是今年7月就任處長一職。

谷立言接受中央社專訪表示，20多年前首次來台時，台灣社會「蠻分裂的」，如今台灣人在國安、國際關係等重要議題的論述越來越匯聚一致，這是一直住在台灣的人較難觀察到的面向。

他指出，雖然距上次駐台僅3年，但台灣在機會與挑戰面向也有很多改變，「我看到大家有非常高的期待，期待台灣迎來另一個科技黃金年代」，由於人工智慧（AI）發展，企業界的互動散發出前景看好的氛圍，很有成功機會。

谷立言強調，台灣人逐漸認識到自身所面對的風險與挑戰，不僅最高領導層重視全社會韌性議題，民間基層也有所醒悟，像是成立黑熊學院、壯闊台灣聯盟等機構，此為非常正面的發展，有助於維持和平穩定及繁榮。

至於世界看待台灣的方式，谷立言直言，全世界第一次如此了解台灣的重要性，對全球經濟不可或缺，也瞭解到地緣政治風險將造成巨大經濟損失；有鑑於此，美國深化與台灣的經濟交流，藉由美台21世紀貿易倡議及避免雙重課稅協定等措施，盼降低美台之間的貿易障礙，相信此趨勢必會持續下去。

被問及位於內湖的AIT台北總部擴建計畫傳出被周遭居民抗議，谷立言回應，AIT擴建需求反映出美台關係的深化與廣化，他2018年來台擔任副處長時，AIT執法單位僅1名聯邦調查局（FBI）探員，如今有超過20名包括FBI、國土安全部、毒品偵查辦公室、商務部等單位的編制。

谷立言表示，AIT非常重視作為好鄰居的重要性，持續與外交部、北市府及當地社區密切合作與協調，確保擴建計畫能獲得支持，相信最後的結果不僅有利美台關係，也會有利內湖社區。

對於美國總統候選人、前總統川普（DonaldTrump）提及「台灣掏空美國晶片產業」，谷立言說，希望台灣人對美台關係保持信心，美國對台灣有跨黨派、跨政府的支持；從川普政府過渡到拜登政府時，對台政策也保有連貫性，無論11月選舉結果為何，美國與台灣的合作以及對台支持都會延續下去。

谷立言說，美台在半導體產業有著緊密合作，台灣的晶片製造生態圈無可取代，考量台灣的製造產能以及在人才、綠能等限制，台灣科技公司擴廠至他國可增加市場的健康，這並非零和遊戲，而是互利互惠的情況。

美國11月將舉行總統大選，谷立言也向在台灣的美國人喊話，「把握機會與權利，快去投票」，他以2020年美國大選結果為例指出，決定最終勝負結果的選民數，比在台灣的美國人人數還要少；他說，在台灣的美國人能給美國大選不一樣的結果，在台灣的美國人可於fvap.gov網站申請缺席不在籍投票，便可郵寄或親自到AIT投票，選票須在10月14日前送達。