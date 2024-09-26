谷立言：美日台任一方遇挑戰 另兩方必即刻救援

美國在台協會處長谷立言今天接受中央社專訪，曾任駐日公使的他談及美國、日本、台灣關係時表示，美日台三方不管哪一方遇到挑戰，另外兩方都會即刻救援；且不管是在區域安全、挺台國際參與或半導體供應鏈韌性等議題上，都會是非常緊密的合作夥伴。

美國在台協會（AIT）處長谷立言（RaymondGreene）就任至今近3個月，今天首次接受媒體專訪。谷立言此前為美國駐日公使，對第一島鏈局勢相當熟悉，日前還與日本台灣交流協會代表片山和之拍影片，暢談日本、台灣及美國共同應變災害的能力。

谷立言接受中央社專訪時表示，美日台三方共享價值、利益，以及人民與人民之間的關係，他深刻感受到美日台三方不管哪一方遇到挑戰，另外兩方都會即刻救援，像是2011年日本發生311大地震，美國發動史上最大救災行動「朋友作戰」，台灣對日捐款也是全球最高。

他舉例說，2020年爆發COVID-19疫情時，台灣儘管自己有口罩的持續需求，仍捐出數百萬個口罩給美國醫院和第一線應變人員，當時AIT的倉庫裡口罩堆積如山；雖不知這些口罩救了多少條生命，但美方對台灣伸出援手非常感謝，而隔年台灣爆發疫情時，美國與日本也相繼捐出疫苗給台灣，回報台灣的慷慨之舉。

谷立言提及，美國與台灣共同創立「全球合作暨訓練架構」（GCTF），第一個加入的成員就是日本，這鼓勵了其他國家加入該機制；且日本也是第一個與美國一起在世衛大會（WHA）為台灣發聲的國家。

談及近年來各國際峰會多次重申台海和平的重要性，谷立言說，2021年美國總統拜登（Joe Biden）與前日相菅義偉在峰會後記者會上，50年來首次共同提到台海安全，之後在美日相關峰會都會有所提及，此論述也被很多國家採用。

谷立言表示，不管是區域安全、支持台灣有意義國際參與，或是半導體供應鏈韌性上，美國、日本和台灣都會是非常緊密的合作夥伴。

谷立言說，近年來中國不斷加大對台灣的軍事脅迫，包括飛彈試射以及穿越台海中線等試探行為，這都讓區域內其他國家擔心戰略平衡是否能持續維持。

谷立言強調，美國的區域盟友同樣面對來自中國的壓力，在東海的日本、南海的菲律賓和東南亞，甚至是喜馬拉雅山地區的不丹、印度，都希望有更多合作以提升整體嚇阻力、維持戰略平衡，但目的是避免戰爭；也很高興賴總統提出與中國對話的訴求，對話才是解決分歧的唯一作法。

谷立言重申，美國依據「台灣關係法」協助台灣維持自我防衛能力，正動用所有工具維持台灣的不對稱作戰能力，包括總統提取權、外國軍事融資以及對外軍售等等；美方樂見前總統蔡英文與賴總統進行國防改革，包括恢復1年期義務役以及全民防衛動員署的成立。