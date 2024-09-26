賴總統推防衛韌性 12月兵推、明年銜接漢光演習前導演練

「全社會防衛韌性委員會」首次會議26日結束，賴總統指出，透過5大主軸，來訂定行動方案，分別是「民力訓練暨運用」、「戰略物資盤整暨維生配送」、「能源及關鍵基礎設施維運」、「社福醫療及避難設施整備」，以及「資通、運輸及金融網絡安全」，推動工作需要獲得全國人民共識，以及足夠的支持。

總統府發言人郭雅慧會後轉述賴總統裁示，「全社會防衛韌性」的概念，是台灣因應國際情勢變化，參考國際夥伴的建議與經驗，並依據台灣自身的社會脈絡，來提出全方位應對安全威脅、守護民主自由生活的重大指導方針，透過五大主軸，來訂定行動方案，分別是「民力訓練暨運用」、「戰略物資盤整暨維生配送」、「能源及關鍵基礎設施維運」、「社福醫療及避難設施整備」，以及「資通、運輸及金融網絡安全」。

賴總統說，這五大主軸，也是重點工作，讓國家面臨災難或緊急狀況時，整個社會可以持續運作。因此，政府部門對於這些工作，必須用更開放的態度、引進民間人才資源，結合政府和民間的力量，才能共同因應極端情境下的挑戰，確保國人生命財產安全。

這是相當龐大的任務，在全社會動起來前，政府各部會自己一定要先動起來，要有責任感。因此，要請副總統蕭美琴、秘書長潘孟安各領小組來進行討論，國安會秘書長吳釗燮帶領國安會，行政院政委季連成、內政部長劉世芳持續協調各部會，落實「全社會防衛韌性」的目標與精神。但也要提醒，「全社會防衛韌性」工作的推動，需要獲得全國人民共識，以及足夠的支持。政府除了要重新審視因應災變的工作，也必須積極說明政策、進行溝通，讓民眾獲得正確的資訊，願意自發地協助政策的推展。

賴總統說，「同時也要感謝在場的宗教團體和民間社團，在防災、減災、以及相關訓練，投入非常多的努力與貢獻。政府會高度重視和參考第一線的寶貴經驗，來持續改善政策規畫。台灣一直面對許多的挑戰，政府有決心投注更多的心力應對，也有信心讓國人的安全，獲得更多的保障。我們也要更有企圖心，跟所有國人，一起打造『韌性台灣、民主永續』，讓台灣更安全，成為世界的堅實力量」。

另外，總統府副秘書長張惇涵轉述賴總統所提結論。賴總統表示，過去8年，政府已經著手啟動盤點台灣韌性資源的工作。未來更要將「全社會防衛韌性」落實到全國，讓所有國人都能夠了解、認同並參與建設台灣，成為更具韌性，更能抵禦天災、各種風險的國家。

總統府的三個委員會，都已經開過第一次的啟始會議，也凝聚出3個委員會的初步目標。在「國家氣候變遷對策委員會」上，我們有共識，要持續推動能源轉型，加強台灣因應極端氣候風險的調適機制，讓國家永續發展；接下來，我們將就台灣2032年減碳的新目標，凝聚共識、尋求解方，落實執行。

在「健康台灣推動委員會」，我們設定的總目標是，在未來8年內，國人平均餘命，可以從79歲提升到82歲，不健康年數占平均餘命的比率，從10%降至8%；同時，兒童死亡率從千分之5.3，降低到千分之4以下。並且，要提早啟動「長照3.0」，落實醫療平權，讓人民健康、讓國家更強、讓世界擁抱台灣。今天會議也設立了總目標，在國家面臨災難或緊急狀況時，要能夠做到「維持政府運作」、「維持社會民生核心功能持續運作」，以及「必要時支援軍事行動」。

賴總統強調，凡是觸及社會與民眾，都是「全社會防衛韌性」的範圍。「全社會防衛韌性委員會」，是「行動的委員會」，要落實在基層、扎根在鄰里，務必要走向地方，進行無劇本、小規模的各項演練，不要怕麻煩，也不能夠怕挫折與檢討。未來，在哪裡演練，我們就到那個縣市去，並邀請縣市政府等地方單位參與，要打造跨黨派、跨世代、跨領域的「全社會防衛韌性」。

現在階段性目標是，今年12月的第2次會議，進行桌上兵推；明年3月的第3次會議，將舉行一次以上的地方小規模演練；明年6月的第4次會議，將會銜接漢光演習，進行前導演練。工作雖然繁重，但一定要扛起重擔，逐步落實各項規劃，讓台灣社會更強韌。

賴總統說，今天第一次會議，要感謝國安會的報告案，也比照先前「國家氣候變遷對策委員會」、「健康台灣推動委員會」的運作模式，先向行政院卓榮泰院長報告，再交付委員會討論。