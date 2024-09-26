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國民黨外交出擊 林寬裕捷克會晤歐盟政要、智庫談台海

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨革實院長林寬裕與歐盟議會成員交換台海安全意見。圖／國民黨提供
國民黨革實院長林寬裕與歐盟議會成員交換台海安全意見。圖／國民黨提供

國民黨政黨外交再出擊，革實院長林寬裕應歐洲重要智庫捷克歐洲價值安全政策中心的邀請，今天在論壇說明台灣近期的政治與經濟發展，同時參加智庫論壇與NATO北大西洋公約組織、歐盟議會友台成員等專家學者共同討論台海安全與和平議題。

林寬裕在演說中，以台積電在德國德勒斯登設廠為例，說明台灣與國際社會越來越緊密的政經關係。由於德勒斯登就在捷克邊境，離布拉格也只有兩小時車程，因此可望帶動周邊不少產業鏈的相關企業還有台商前來設廠。

林寬裕表示，由此可見雖只是12奈米的晶圓廠，實際上台積電建立的是上下與水平的群聚，更緊密的結合台灣與歐洲的關係，是扎扎實實的聯盟夥伴。他說，國民黨與其它政黨的競爭都在國內，但在國防與外交議題上，國民黨堅持的就是台灣利益，維護中華民國的自由民主制度，不會也沒有任何打折的空間。

林寬裕表示，台積電的成功，更說明當初國民黨執政時建設台灣的決心與努力，國民黨延續這樣的精神，會持續做好保衛台灣、建設台灣、民主台灣、與和平台灣的工作，繼續為民主自由、和平與發展努力。

與會者包括荷蘭駐捷克大使達安胡欣格 (Daan Huisinga)、瑞典駐捷克大使佛德瑞克傑格森 (Fredrik Jorgensen) 等多位政要與學術界人士。

此外，林寬裕也在另一場圓桌論壇，向多位智庫學者說明國民黨堅持的2D戰略，強調「強化國防」(Defense) 與「溝通交流」(Dialogue) 的重要性。

林寬裕說明，2D戰略是由黨主席朱立倫所提出，目的是希望在堅持厚植國防實力捍衛中華民國尊嚴的同時，積極尋求透過對話取代對抗，同時也以交流取代交惡，降低兩岸敵意對抗、然後再提升兩岸善意循環，避免局勢走向動盪不安，從根本防止戰爭發生。

林寬裕表示，國民黨堅持在合乎中華民國憲法、黨章、黨綱的前提下，與對岸進行有原則的交流，為台灣人民爭取最大利益，力圖維持區域穩定與台海和平。

中華民國憲法 國民黨 捷克

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