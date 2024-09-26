國史館首次公開兩蔣日記原本 蔣經國日記被偷撕103頁

國史館今天首次公開已故總統蔣中正、蔣經國日記原本，發現蔣中正在外地時，有隨身攜帶另一本日記記錄的習慣，且蔣經國日記曾被撕掉103頁，蔣經國更親筆記載「日記被人偷撕甚多實為奇事」。

國史館今天發布新聞稿說明，兩蔣日記文物2023年9月自美國史丹佛大學運回後，即依年代順序進行整理編目及數位化。自2024年3月開始評估日記實體保存狀況，分季開放已整編的兩蔣日記，惟部分年度的日記原本嚴重破損，需先進行裱褙修護，為盡早提供應用，則改以該年度「抄本」進行整編及數位化，今年度第1、2批公開的日記為「抄本」。

國史館表示，2024年9月30日起，兩蔣日記「原本」首度對外公開，開放範圍為「蔣中正日記」（1926-1929年）原本5卷、抄本1卷，計2257件、4471個數位檔，以及「蔣經國日記」（1941-1942年）原本2卷，計1005件、1246個數位檔。

國史館指出，日記「原本」多為1年度1冊，但「蔣中正日記」1928年及1929年的日記原本各有2冊。1928年的日記原本下冊扉頁，有宋美齡在同年3月30日寫下「日記本為兄帶往前方所用，當此軍事傍午之際，最易失落，萬祈留心保守為荷」等字，可見蔣中正在外地時，有隨身攜帶另一本日記記錄的習慣，這也解釋了部分同一年度會有2本日記原本的情形。

至於蔣經國日記，國史館提到，蔣經國於1954年10月9日，在他的1941年日記原本封面親筆記載「翻閱舊日記發現卅與卅一年之日記被人偷撕甚多實為奇事，可能於卅八年侍父至馬公時被偷」，這顯示蔣經國有重新翻閱、檢視過往日記的習慣，並可推測日記原始檔案缺頁可能時間點。

國史館談及，整編「蔣經國日記」原本時，發現1941年日記的缺頁高達77個記事頁面，1942年則缺26個記事頁面。

國史館強調，館內檔案史料文物查詢系統提供目錄檢索及影像閱覽服務，惟在日記著作權屆滿前，影像圖檔暫無法直接上網，須到本館台北閱覽室閱覽抄錄。

另外，國史館授權民國歷史文化學社出版「蔣中正日記」1948-1972年，第一批1948-1954年（計7冊）與第二批1955-1960年（計6冊）均已出版，第三批1961-1972年預計於2024年10月出版。而由國史館編校「蔣經國日記（1970-1979年）」計9冊業已出版，「蔣經國日記（1960-1969年）」預計於2024年12月出版，歡迎購買，或到國史館台北閱覽室參閱，或至典藏該書的各大圖書館借閱。