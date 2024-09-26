學者：中國南海圍堵菲船 可能為演練如何封鎖台灣

美國空軍退役軍官吉耐獅今天在馬尼拉指出，中國海軍軍艦、海警船及民兵船在南海騷擾及圍堵菲律賓船艦，可能是為演練未來如何封鎖台灣。

吉耐獅（Guermantes Lailari）目前在台灣擔任訪問學者及研究員。他今天出席2024年亞洲防衛安全展（ADAS 2024）一場論壇時，作此表示。

吉耐獅會後接受中央社訪問時說明，中國「正在演練如何阻止船艦從一處航行到另一處，這正是他們可能會對台灣做的事」。

他指出，觀察中國5月舉行的「聯合利劍2024A」對台軍演，如何阻止船隻突破中國的封鎖是重要項目。因此，台灣必須把中國在仙賓暗沙針對菲國的衝撞等行為，視為「明確的場景」，並做好準備。

吉耐獅說，作為不對稱作戰的一部分，台灣民眾也應知道自己在戰時可作的貢獻，比如學習急救、為士兵提供食物與水等。

日本前防衛副大臣中山泰秀在論壇上引述已故首相安倍晉三說，「台灣有事即日本有事」。從日本地緣政治利益角度來看，日本與台灣是在同一艘船上，有著共同的命運，應該同舟共濟。

中山泰秀告訴中央社，日本自衛隊無法與台灣軍隊合作，因此，日本與台灣在維護地區和平上的合作，可從民間業界開始，特別是在足以影響大局的領域，如發展新科技的新創公司、網路安全和無人機等。

他舉例，中國大疆創新（DJI）的無人機全球市場占有率高達7成，這些無人機拍到的影像都可能傳回中國，令人擔憂。日台可以合作生產高科技無人機，以改變這個情況。

中山泰秀表示，萬一台灣海峽發生戰爭，他會建議日本政府發護照或旅行文件給台灣民眾，讓他們可以暫時到日本避難。

亞洲防衛安全展今年進入第5屆，於25日至27日在馬尼拉舉行。菲律賓國防部長鐵歐多洛（GilbertoTeodoro）、參謀總長布勞納（Romeo Brawner）出席昨天的開幕式。

今年的展覽分兩大部分：防衛、安全與救災設備展覽，以及接連兩天的安全論壇。

駐菲律賓副代表、前空軍副司令李廷盛出席今天的論壇，主題為「南海持續演變的不對稱作戰：安全與戰略的區域視角」。大會也特別介紹李廷盛。

近年南海緊張局勢不斷升溫，菲律賓正努力推動軍事現代化，也希望發展軍事工業，融入民主陣營供應鏈。因此，今年展覽規模比往年盛大，場外也展示一套高機動性多管火箭系統（HIMARS, 簡稱海馬士）。

根據活動官方網站，今年有200家相關業者參展，現場設有15個國家的展館，200名國際學者專家參與論壇，觀展者預計達1萬5000人次。