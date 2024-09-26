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【重磅快評】陸將解禁日本水產品 賴清德不開放怎交代？

聯合報／ 主筆室
衛福部食藥署公告全面解除日本福島五縣市食品輸入管制，日本政府相關人士對此表達感謝。記者黃仲裕／攝影
衛福部食藥署公告全面解除日本福島五縣市食品輸入管制，日本政府相關人士對此表達感謝。記者黃仲裕／攝影

衛福部食藥署公告全面解除日本福島五縣市食品輸入管制。日本政府特別注意到，賴清德總統重視對日關係，在執政黨於立法院居少數的困難政治狀況下，仍撤除進口管制措施；日本政府相關人士對此表達感謝。

賴清德深植對日人脈，戀殖情結也很濃郁，還要聯美日抗中，寄望台灣有事就是日本有事，又從沒把在野黨放在眼裡，更沒把民意放在心上，因此上任兩個月預告解除管制福島五縣食品，六十天後完全解禁，本可預期。

不過，日本人言謝，就更顯得食藥署畫蛇添足。食藥署說，預告期間無「特殊反對意見」，因此宣布即起上路。事實是，民間不但有反對聲音，而且還反對得很大聲，只是賴清德不願聽、食藥署不敢聽罷了。

在預告期間曾經表達強烈反對意見的消基會痛心說：難道消基會的意見不算特殊反對意見？

消基會早在食藥署七月預告解禁福島五縣食品後三天，就根據衛福部相關食品輻射監測資料指出，來自日本輸入食品仍有檢出微量輻射食品的情形，而且以近3年的退運、銷毀記錄來看，抹茶粉、片裝香菇（原木）、松茸、越桔萃取物、冷凍栗子醬、蒟蒻粉、濃縮藍莓果汁......等食品含有銫-134+銫-137(貝克/公斤)的蹤跡，因此，現在談及全面開放，尚不是時機。

消基會更擔心預告開放的「野生鳥獸類」、「菇類、漉油菜」等品項，因為野生鳥獸及野生植物受環境輻射的暴露程度，影響較大，因此這些品項食品潛在汙染的風險性更高。不過，食藥署還是一舉全面開放了。

諷刺的是，消基會所引這些食品輻射檢測結果，正是衛福部預告解禁當天輸入網站專區的最新資料。

不過，消基會的意見固然是強烈的反對意見，卻顯然不夠「特殊」，所以賴清德不願聽、食藥署也不敢聽。

至於什麼才算是「特殊」反對意見？很可能直稱日本「大哥哥」的國安會秘書吳釗燮，都不敢僭稱其意見「特殊」；只有身為前日相安倍晉三家族「至親摯友」的賴清德，他講的話才搆得上是「特殊」意見！

何況，最近中共和日本針對福島核廢水排海問題達成共識，將在國際原子能機構框架下參與取樣監測分析後，逐步恢復符合規準的日本水產品進口。屆時如果連中共都開放了，台灣卻遲不解禁，這要叫賴清德怎麼向「至親摯友」交代！

至於中共堅持親自參與取樣監測分析，才敢放心相信日本水產品安全無虞，台灣就不必了，一來犧牲民眾健康只是「蔡規賴隨」；二來習慣踐踏民意和在野黨；三來不敢向日本要求，要求也會被訓斥；四來即使日本輸入食品仍可檢出微量輕射，食藥署也看不見。

蔡英文已經餵食人民美國萊豬好幾年了，賴清德再讓人民吃點福島核食，有什麼好吵的？

日本 賴清德 食藥署

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