航空所長齊立平去職 中科院：內部正常人事作業

媒體報導，中科院航空所長齊立平將於10月1日去職，由沒有無人機經驗的營運長葉嘉範接任。中科院今天回應，齊立平已過6年最大期限，人事案依制度並因應任務推動需要適當調整，屬內部正常人事作業。

媒體報導，中科院近日有重大新人事，主要負責無人機發展的航空所長齊立平，將於10月1日去職，改由過去與無人機科研經驗無關，專注行政工作的營運長葉嘉範接任所長，背後涉及中科院無人機發展變局。

中科院對此發布新聞稿表示，有關媒體報導航空所所長等人事案，是依據主官管任期制度並因應現在及未來任務推動需要適當調整，屬內部正常人事作業。

中科院說明，齊立平已超過6年最大期限，另因應今年8月23日行政院核定民雄航太暨無人機園區開發案，由中科院負責工程設計、營運規劃、產業聚落前瞻戰略策訂，故選擇由原院部營運長葉嘉範派任所長，以因應未來運用開發規劃，並同步整合無人機產業供應鏈推動國際合作，以強化產能韌性，另為兼顧無人機研發任務延續性，故選擇原無人機計畫相關科專主管或主持人轉任副所長。

中科院進一步指出，將持續依據國家戰略需求，如期如質推動國防武器自主研發。