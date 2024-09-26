原民會主委赴帛琉慶獨立30周年 轉達賴總統祝賀函
原住民族委員會主任委員曾智勇（Ljaucu．Zingrur）於9月26日至10月3日以總統特使身分赴帛琉共和國出席該國10月1日獨立30周年相關慶典暨系列活動，並慶祝台帛建交25周年，彰顯台帛兩國關係的堅實緊密。
外交部指出，曾智勇將於9月27日拜會帛琉國務部長艾古斯（Gustav Aitaro）、人力資源、文化、觀光及發展部長Ngiraibelas Tmetuchl及國會領袖，並於29日晉見總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.），轉致賴清德總統及外交部長林佳龍祝賀帛琉國慶賀函，表達我國政府的誠摯賀忱，另將設宴款待帛琉政要及友人，共同慶祝台帛建交25週年的篤實邦誼。
此外，外交部表示，曾智勇也將出席9月30日帛琉婦女大會、獨立30周年晚宴及於10月1日舉辦的帛琉國慶慶祝典禮。
外交部表示，台帛自1999年建交至今，邦誼穩固友好，長期在農漁業、醫療衛生、觀光發展、體育交流、教育培訓、海洋保育及海事安全等領域密切合作，獲得帛琉朝野及人民的歡迎與肯定。我國誠摯祝賀帛琉獨立30周年，並將持續與帛琉攜手合作，共同促進兩國友好邦誼及印太地區的和平、穩定及繁榮。
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