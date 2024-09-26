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取消採訪壓新聞？黃國昌控翁柏宗向電視台施壓 NCC發聲：不實指控

中央社／ 台北26日電
黃國昌質疑NCC代理主委翁柏宗向電視台申訴壓新聞，NCC今天表示，「壓新聞」是不實指控，由於黃國昌先前質詢並未給翁柏宗說明機會，翁柏宗是就手邊資料提供媒體以平衡報導，並無施壓。圖／聯合報系資料照片
黃國昌質疑NCC代理主委翁柏宗向電視台申訴壓新聞，NCC今天表示，「壓新聞」是不實指控，由於黃國昌先前質詢並未給翁柏宗說明機會，翁柏宗是就手邊資料提供媒體以平衡報導，並無施壓。圖／聯合報系資料照片

民眾黨團總召黃國昌質疑NCC代理主委翁柏宗電視台申訴壓新聞，NCC今天表示，「壓新聞」是不實指控，由於黃國昌先前質詢並未給翁柏宗說明機會，翁柏宗是就手邊資料提供媒體以平衡報導，並無施壓。

黃國昌昨天在網路節目「鄉民大哉問」指出，先前檢舉國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委翁柏宗贈送高價海鮮，發現海鮮是由廣電媒體買單，後來媒體記者有訪到魚販，並要採訪黃國昌卻又突然取消採訪，理由是說被抽稿，質疑翁柏翁究竟是向電視台申訴還是施壓。

NCC今天澄清，所謂「壓新聞」是不實指控。黃國昌在9月20日質詢內容，並未給予翁柏宗現場說明機會，後續媒體紛紛來詢問，翁柏宗就其手邊資料提供給相關媒體以平衡報導，並無施壓。

NCC表示，先前已經有發新聞稿對外說明，翁柏宗在2022年年初以特別費購買年節禮物犒賞會內人員，相關單據、資料都經秘書室及主計室單位核銷無誤，相關單據都有留存，並已主動全部送到政風單位調查，以釐清案情。

NCC 翁柏宗 電視 黃國昌

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