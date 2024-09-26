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呂秀蓮：台海開戰風險愈來愈高 賴清德要尊重在野黨

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
前副總統呂秀蓮(右)26日倡議台、日、韓籌組民主同盟，因應中國擴張並確保和平。圖／台灣醒報
前副總統呂秀蓮(右)26日倡議台、日、韓籌組民主同盟，因應中國擴張並確保和平。圖／台灣醒報

「台灣應該與日本、南韓化解恩怨，共組民主國際組織，因應中國崛起！」前副總統呂秀蓮26日召開「打造日韓台民主金三角」記者會，呼籲台灣不能只靠西方國家開拓國際參與空間。淡江教授翁明賢強調，中國透過台海內海化、台灣事務內政化與一中原則國際化動搖國際秩序，我們應有更強力的因應作為。

東亞應有國際組織

呂秀蓮指出，日、韓、台3國都同受儒家文化影響，且即使語言不同，均在20世紀成為民主法治國家、21世紀成為高科技前衛國家，雖然過去有殖民等恩怨，但若能從民間推動合作，加強經濟、社會與文化的交流，甚至未來成立類似歐盟、拉美與非洲共同體之類的國際組織，會有更好的合作成果。

美國、聯合國與G7都重視台海和平！」呂秀蓮表示，美國與G7都不接受中國的「一中原則」，並具體呼籲國際歡迎台灣加入非國家地位為前提的國際組織，若需國家主權為身份，就要讓台灣以觀察員身分加入。但同時，總統賴清德又說不與中國簽訂和平協議，並籌組「全社會防衛韌性委員會」，用實力確保和平，看似矛盾但卻深具戰略意義。

提醒賴開放心胸

翁明賢則說，賴清德如此表態，應該是表達和平協議不能為簽而簽，而且和平協議的地位、尊嚴與和平是否能真正存在，還有很多討論的空間。他提醒，中國透過台海內海化、台灣事務內政化與一中原則國際化，破壞和平現狀，在賴清德強調國防、經濟、加強民主國家合作與兩岸關係下，須更主動增加與民主國家合作。

「戰爭已經很靠近台灣了！」呂秀蓮擔心說，全世界一直強調台海和平，代表台海的開戰風險愈來愈高，呼籲賴清德要開放心胸、尊重在野黨，尤其聆聽沒有投給他的人的意見，否則政黨與族群不和諧，兩岸如何和平？她也語重心長地指出，社會不要空耗在特定政治人物的犯罪行為上。

被問到為何要成立此聯盟？呂秀蓮強調，美國前總統川普曾說台灣距離美國那麼遠，為何一直期待美國來救？因此希望由東亞民主國家優先合作，面對中國、俄羅斯與北韓等社會主義國家擴張，應該放下仇恨籌組民主同盟因應。

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