快訊

美第2季GDP成長3％高於預期 初領失業救濟金人數跌至4個月低點

剛動手術救回一名患者 基隆礦工醫院院長黎慶福突倒地驟逝

首家重量級外資機構表態 台新金總經理林維俊：ISS將支持新新併

台日韓官方結盟？ 學者：民間較有可能

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
前副總統呂秀蓮主張台日韓成立民主同盟，學者分析認為可能性仍很低，盼由政府協辦民間活動擴大交流。圖為日韓領袖峰會（中央社）
前副總統呂秀蓮主張台日韓成立民主同盟，學者分析認為可能性仍很低，盼由政府協辦民間活動擴大交流。圖為日韓領袖峰會（中央社）

針對前副總統呂秀蓮26日提出「台日韓民主金三角」聯盟的說法，戰略專家廖天威受訪時認為可能性不高，並呼籲政府面對目前國際局勢，應積極提出方案與民間溝通。學者嚴震生受訪時也指出，我國與日本、韓國並無邦交，兩國也不可能冒犯中國與台灣交往，且推動聯盟太耗時，由民間增加交流還比較快。

不能完全靠美國

呂秀蓮在26日的座談會中指出，日、韓、台3國都同受儒家文化影響，且即使語言不同，均在20世紀成為民主法治國家、21世紀成為高科技前衛國家，雖然過去有殖民等恩怨，但若能從民間推動合作，加強經濟、社會與文化的交流，甚至未來官方也可以成立類似歐盟、拉美與非洲共同體之類的國際組織，會有更好的合作成果。

「川普的話我印象相當深刻！」呂秀蓮強調，美國前總統川普曾說過，台灣距離美國那麼遠，為何一直期待美國來救？因此希望由東亞民主國家優先合作，面對中國、俄羅斯與北韓等社會主義國家擴張，應該放下歷史的仇恨，籌組民主同盟因應。

民間交流仍較可行

政大國關中心兼任研究員嚴震生指出，APEC（亞太經濟合作會議）過去就有民間與企業交流管道，呂秀蓮過去也曾發起「民主太平洋聯盟」，若透過國際非政府組織的交流比較有可能，畢竟我國也尚未與日韓建立邦交，即使連半官方的台灣民主基金會都可能會有顧忌了，更不用說正式成立聯盟。

「目前很難透過政府層級交流！」但嚴震生肯定呂秀蓮的理念，並建議政府可透過協辦民間活動，作為與日、韓強化交流的方式。

與社會溝通防衛方案

對此，中華亞太安全治理學會研究員廖天威受訪時則分析，成立組織就要看意願、功效與成真的可能性，他認為在日韓面對中國不滿下，意願不高，而且也不確定成立組織後可以發揮怎麼樣的功效，因此成真的機會不高，除非有更大的經貿利益，或是3國更有外交合作的必要。

「但3國在民間早有長年交流！」廖天威說，台灣與日、韓都有長年非官方管道，可如今台海戰爭風險提高，總統賴清德又強調兩岸「互不隸屬」，讓外界認為有增加對立的疑慮。隨著賴清德召開「全社會防衛韌性委員會」，他呼籲政府更要積極提出對台灣安全未來想像的方案，進行更多社會溝通的工作。

【更多精采內容，詳見

呂秀蓮 嚴震生 美國

延伸閱讀

呂秀蓮籲打造日韓台民主金三角 盼互利共贏

肺癌防治評比 我「藥物可近性」輸日韓…醫界嘆投資不足

廖達琪接任民主基金會執行長 學者：民進黨弄巧成拙

12強賽／中華隊大巨蛋門票比日本貴800元 網酸：看世界第2還嫌

相關新聞

國史館首次公開兩蔣日記原本 蔣經國日記被偷撕103頁

國史館今天首次公開已故總統蔣中正、蔣經國日記原本，發現蔣中正在外地時，有隨身攜帶另一本日記記錄的習慣，且蔣經國日記曾被撕...

人物側寫／5.5小時馬拉松首備詢 陳世凱立院應答「發言人」風格正面迎擊

交通部長陳世凱9月2日上任，還不到一個月，立法委員等不及，昨天才選完各委員會召委，今即要求陳到立法院交通委員會備詢，也是...

航空所長齊立平去職 中科院：內部正常人事作業

媒體報導，中科院航空所長齊立平將於10月1日去職，由沒有無人機經驗的營運長葉嘉範接任。中科院今天回應，齊立平已過6年最大...

國慶晚會民代公關票搶爆 慶籌會：相信北市府會審慎處理

國慶晚會今年在台北大巨蛋舉辦，邀請台語天后江蕙獻唱，北市府分兩階段釋出5400張票券，但民代分配到的「公關票」，引發民眾...

【重磅快評】賴清德「點」王世堅 不數落郭智輝兩句？

立法院藍白黨團聯手退回明年度中央政府總預算，身兼民進黨主席的賴清德總統下達軍令，要求綠委須全員到場；但有名嘴爆料，指綠委...

全社會首場委員會聚焦五大主軸 聚焦討論整合公私協力

全社會防衛韌性委員會26日登場，首場委員會聚焦民力、物資、能源、醫療、資通五大主軸，與會代表分別來自五大專業領域。其中，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。