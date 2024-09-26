台日韓官方結盟？ 學者：民間較有可能

針對前副總統呂秀蓮26日提出「台日韓民主金三角」聯盟的說法，戰略專家廖天威受訪時認為可能性不高，並呼籲政府面對目前國際局勢，應積極提出方案與民間溝通。學者嚴震生受訪時也指出，我國與日本、韓國並無邦交，兩國也不可能冒犯中國與台灣交往，且推動聯盟太耗時，由民間增加交流還比較快。

不能完全靠美國

呂秀蓮在26日的座談會中指出，日、韓、台3國都同受儒家文化影響，且即使語言不同，均在20世紀成為民主法治國家、21世紀成為高科技前衛國家，雖然過去有殖民等恩怨，但若能從民間推動合作，加強經濟、社會與文化的交流，甚至未來官方也可以成立類似歐盟、拉美與非洲共同體之類的國際組織，會有更好的合作成果。

「川普的話我印象相當深刻！」呂秀蓮強調，美國前總統川普曾說過，台灣距離美國那麼遠，為何一直期待美國來救？因此希望由東亞民主國家優先合作，面對中國、俄羅斯與北韓等社會主義國家擴張，應該放下歷史的仇恨，籌組民主同盟因應。

民間交流仍較可行

政大國關中心兼任研究員嚴震生指出，APEC（亞太經濟合作會議）過去就有民間與企業交流管道，呂秀蓮過去也曾發起「民主太平洋聯盟」，若透過國際非政府組織的交流比較有可能，畢竟我國也尚未與日韓建立邦交，即使連半官方的台灣民主基金會都可能會有顧忌了，更不用說正式成立聯盟。

「目前很難透過政府層級交流！」但嚴震生肯定呂秀蓮的理念，並建議政府可透過協辦民間活動，作為與日、韓強化交流的方式。

與社會溝通防衛方案

對此，中華亞太安全治理學會研究員廖天威受訪時則分析，成立組織就要看意願、功效與成真的可能性，他認為在日韓面對中國不滿下，意願不高，而且也不確定成立組織後可以發揮怎麼樣的功效，因此成真的機會不高，除非有更大的經貿利益，或是3國更有外交合作的必要。

「但3國在民間早有長年交流！」廖天威說，台灣與日、韓都有長年非官方管道，可如今台海戰爭風險提高，總統賴清德又強調兩岸「互不隸屬」，讓外界認為有增加對立的疑慮。隨著賴清德召開「全社會防衛韌性委員會」，他呼籲政府更要積極提出對台灣安全未來想像的方案，進行更多社會溝通的工作。

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