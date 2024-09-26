蔡英文帶毛小孩樂樂逛搜救犬特展 網友搶按讚
前總統蔡英文領養的退役搜救犬「樂樂」，是全台第1隻小型搜救犬。蔡英文今天在社群發文，她帶著樂樂到松菸文創園區的「毛英雄＆好夥伴」2024搜救犬特展，讓樂樂與老朋友敘舊，樂樂可愛的模樣，吸引網友們按讚。
蔡英文今天在臉書與Instagram發文表示，樂樂是退役的搜救犬。重大災難發生時，搜救隊的狗狗總是第一時間深入災區，用牠們優越的嗅覺、敏捷的行動力，找到生還者。
她說，921大地震之後，政府開始體會到搜救犬的重要性，2000年開始培訓搜救犬隊。經過了20幾年，全台灣現在有67位領犬員，以及53隻通過認證的搜救犬。
蔡英文提到，這次帶樂樂來松菸文創園區的「毛英雄＆好夥伴」2024搜救犬特展來逛逛。這個展到9月29日這個週日，歡迎大家趁著週末，去看看「毛英雄」與領犬員背後的故事。
蔡英文也貼出與愛犬樂樂參觀「毛英雄＆好夥伴」2024搜救犬特展的影片，影片中，蔡英文與樂樂如同家人親密互動，她一手抱起樂樂，告訴樂樂：「今天不用工作」，並介紹樂樂是全台灣第一隻小型搜救犬。
參觀途中，蔡英文親切跟小孩們介紹樂樂是全台灣第一隻小型搜救犬，小朋友們要求跟樂樂自拍，蔡英文馬上同意，結束參觀後，蔡英文跟樂樂說「跟你的老朋友說再見」，被抱著的樂樂四處東張西望，可愛的模樣吸引網友們按讚。
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