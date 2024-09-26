國策顧問遭控用人頭非法借貸 金管會：金檢報告正在處理

國民黨立委王鴻薇今日舉行記者會指控國策顧問、民進黨前立委呂孫綾父親呂子昌，為閃避信用合作社法，用女兒呂孫綾和兒子及親友當人頭進行借貸。金管會表示，檢查局在5、6月已完成淡水信用合作社的二年一度例行金檢，金檢的檢查報告正在處理。

銀行局副局長林志吉今日在例行記者會上回應媒體提問指出，檢查局才剛完成淡水信合社的二年一度金檢，對此淡水信合社在事件爆發之後，已向金管會通報重大偶發事件；他也引述金管會規定指出，若金融業者認為事件有損其信譽，就必須通報重大偶發事件，而且要在七天之內提出相關查核報告，金管會將把淡水信合社所提出的新查核報告，併同金檢局正在進行的金檢檢查報告一起處理、全盤了解狀況。

至於板信方面有相關人轉帳到淡水信合社資料，林志吉表示，由板信自行判斷是否通報重大偶發事件，至於是否要去板信銀行作專案金檢？將由檢查局來衡量是否去作，林志吉也表示，等金管會對更細項情節釐清之後，再進一步對外說明；而王鴻薇所要求再度進行淡水信合社和板信銀行的專案金檢，也將由檢查局判斷。