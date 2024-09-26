快訊

澤倫斯基訪賓州彈藥廠踩「政治地雷」 美議員轟烏越界：他真的搞砸了

NBA／「飆風玫瑰」謝幕 羅斯宣布退休結束16年職業生涯

東海女大生「最初只斷臂還能求救」 母悲問：司機為何2次輾過害命？

唐獎法治獎得主 愛爾蘭前總統羅賓遜抵台

中央社／ 台北26日電
愛爾蘭前總統瑪麗．羅賓遜（Mary Robinson）（右）26日抵台，27日將在台北獲頒唐獎第6屆法治獎，唐獎基金會執行長陳振川（左）到機場接機。（中央社）
愛爾蘭前總統瑪麗．羅賓遜（Mary Robinson）（右）26日抵台，27日將在台北獲頒唐獎第6屆法治獎，唐獎基金會執行長陳振川（左）到機場接機。（中央社）

愛爾蘭前總統瑪麗‧羅賓遜（Mary Robinson）今天抵台，27日將在台北獲頒唐獎第6屆法治獎。曾任聯合國人權高級專員的她，將針對世界武裝衝突及氣候變遷等議題發表3場演講。

唐獎教育基金會6月底公布第6屆法治獎得主，由羅賓遜一人獨得，表彰她在不同議題領域及極弱勢族群所做的重大貢獻，包括性別平權、消弭貧窮、人權議題與氣候正義。

唐獎基金會發布新聞稿指出，羅賓遜已於今天清晨抵達台灣，由基金會執行長陳振川接機，除表達誠摯歡迎外，也期盼羅賓遜以自身高度和豐富經驗，為台灣民眾關心的課題帶來新的視野。

羅賓遜預計27日下午參加頒獎典禮；28日上午在國家圖書館發表演講，主題為「重建對法治的尊重：急迫任務、共同責任」；30日上午在台北市建國高中與青年學子對談，主題為「綠色世代：建構氣候正義與永續未來」；30日下午在東吳大學參與大師論壇，主題為「人權與全球正義的當代挑戰」。

唐獎基金會指出，歷經疫情、武裝衝突及氣候變遷，世界各國的法治及和平正受到嚴峻威脅，羅賓遜將從自身經驗出發，對世界發表演講，並和專家學者座談，強調重建對法治尊重的急迫性，是國家、企業到個人的共同責任，進而建立一個更和平、永續且公平的未來。

人權 唐獎 永續

延伸閱讀

賴總統：從三點強化建構「全社會防衛韌性」

全社會防衛韌性委員會登場 曹興誠缺席首次會議

全社會防衛韌性委員會登場 賴總統提三點強化防衛韌性

籃球／賴清德將推動總統盃三對三 盼把賽事搬上凱道

相關新聞

人物側寫／5.5小時馬拉松首備詢 陳世凱立院應答「發言人」風格正面迎擊

交通部長陳世凱9月2日上任，還不到一個月，立法委員等不及，昨天才選完各委員會召委，今即要求陳到立法院交通委員會備詢，也是...

航空所長齊立平去職 中科院：內部正常人事作業

媒體報導，中科院航空所長齊立平將於10月1日去職，由沒有無人機經驗的營運長葉嘉範接任。中科院今天回應，齊立平已過6年最大...

國慶晚會民代公關票搶爆 慶籌會：相信北市府會審慎處理

國慶晚會今年在台北大巨蛋舉辦，邀請台語天后江蕙獻唱，北市府分兩階段釋出5400張票券，但民代分配到的「公關票」，引發民眾...

【重磅快評】賴清德「點」王世堅 不數落郭智輝兩句？

立法院藍白黨團聯手退回明年度中央政府總預算，身兼民進黨主席的賴清德總統下達軍令，要求綠委須全員到場；但有名嘴爆料，指綠委...

取消採訪壓新聞？黃國昌控翁柏宗向電視台施壓 NCC發聲：不實指控

民眾黨團總召黃國昌質疑NCC代理主委翁柏宗向電視台申訴壓新聞，NCC今天表示，「壓新聞」是不實指控，由於黃國昌先前質詢並...

【重磅快評】陸將解禁日本水產品 賴清德不開放怎交代？

衛福部食藥署公告全面解除日本福島五縣市食品輸入管制。日本政府特別注意到，賴清德總統重視對日關係，在執政黨於立法院居少數的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。