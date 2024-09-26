唐獎法治獎得主 愛爾蘭前總統羅賓遜抵台

愛爾蘭前總統瑪麗‧羅賓遜（Mary Robinson）今天抵台，27日將在台北獲頒唐獎第6屆法治獎。曾任聯合國人權高級專員的她，將針對世界武裝衝突及氣候變遷等議題發表3場演講。

唐獎教育基金會6月底公布第6屆法治獎得主，由羅賓遜一人獨得，表彰她在不同議題領域及極弱勢族群所做的重大貢獻，包括性別平權、消弭貧窮、人權議題與氣候正義。

唐獎基金會發布新聞稿指出，羅賓遜已於今天清晨抵達台灣，由基金會執行長陳振川接機，除表達誠摯歡迎外，也期盼羅賓遜以自身高度和豐富經驗，為台灣民眾關心的課題帶來新的視野。

羅賓遜預計27日下午參加頒獎典禮；28日上午在國家圖書館發表演講，主題為「重建對法治的尊重：急迫任務、共同責任」；30日上午在台北市建國高中與青年學子對談，主題為「綠色世代：建構氣候正義與永續未來」；30日下午在東吳大學參與大師論壇，主題為「人權與全球正義的當代挑戰」。

唐獎基金會指出，歷經疫情、武裝衝突及氣候變遷，世界各國的法治及和平正受到嚴峻威脅，羅賓遜將從自身經驗出發，對世界發表演講，並和專家學者座談，強調重建對法治尊重的急迫性，是國家、企業到個人的共同責任，進而建立一個更和平、永續且公平的未來。