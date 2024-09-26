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國慶晚會民代公關票搶爆 慶籌會：相信北市府會審慎處理

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
國慶籌備委員會秘書長吳堂安（左）被問及國慶晚會公關票一事，表示晚會主要邀請中央級長官還有歸國僑胞，雖然不清楚票，但相信北市府跟晚會處都會審慎處理。記者張曼蘋／攝影
國慶籌備委員會秘書長吳堂安（左）被問及國慶晚會公關票一事，表示晚會主要邀請中央級長官還有歸國僑胞，雖然不清楚票，但相信北市府跟晚會處都會審慎處理。記者張曼蘋／攝影

國慶晚會今年在台北大巨蛋舉辦，邀請台語天后江蕙獻唱，北市府分兩階段釋出5400張票券，但民代分配到的「公關票」，引發民眾搶票潮。對此，國慶籌備委員會秘書長吳堂安表示，晚會主要邀請中央級長官還有歸國僑胞，雖然不清楚票的分配，但相信北市府跟晚會處都會審慎處理。

慶籌會針對國慶活動的大會、晚會及焰火等3項，設置大會處、晚會處、焰火處、環境布置處、秩序處、資安處、秘書處等7處分工辦理相關事宜。國慶晚會請2萬人共襄盛舉，其中開放5000個一般席位及400人敬老票，有媒體報導，台北市每名議員有10張票公關票，立委除了本人，也有5個名額給立委辦公室。

吳堂安今受訪被問及晚會公關票一事，表示今年是北市府負責晚會，地點選在大巨蛋，而晚會處大部分邀請對象是中央級長官還有歸國僑胞，其他索票部分都是由北市府負責，因此他也不清楚票的分配，但相信北市府跟晚會處會審慎處理，大會處也尊重北市府辦理，相信邀請貴賓都有其規畫。

北市府 吳堂安 國慶

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