快訊

「新新併」股臨會召開倒數…新光金兩派股東鬧內鬨 金管會發聲了

影／彰化伸港慶欣欣鋼鐵廠火警 濃濃黑煙直衝雲霄消防大批人車搶救

宮城、福島也有感！日本北海道發生規模5.7地震 暫無海嘯風險

呂秀蓮籲打造日韓台民主金三角 盼互利共贏

中央社／ 台北26日電
前副總統呂秀蓮。本報資料照片 曾原信
前副總統呂秀蓮。本報資料照片 曾原信

前副總統呂秀蓮今天呼籲，日本、韓國、台灣唇齒相依，應互助「打造日韓台民主金三角」，共創民主、和平、互利共贏的未來。

呂秀蓮下午在台大校友會館召開記者會，倡議推動日韓台民主金三角理念。她說，台灣應先做好與鄰居的關係，民間和非政府組織可以扮演重要角色，希望一步一步，接著能夠擴大整合成為「民主亞洲聯盟」、「民主太平洋聯盟」，開闢一條不一樣的亮麗新出路。

記者會上，呂秀蓮並預告，9月28日和29日，一些日本、韓國、台灣有志之士將齊聚東京，合辦第4屆「東亞和平論壇」，討論包括如何推動發展日韓台民主金三角，建立交流合作關係，整合各種柔性實力，促進產業發展，提升人文能量。

將帶團前往日本參加第4屆「東亞和平論壇」的淡江大學國際事務與戰略研究所榮譽教授翁明賢，今天也出席呂秀蓮記者會。他指出，日韓台民主金三角未來要走向民主亞洲聯盟、民主太平洋聯盟，這樣的理念也是要幫台灣爭取更多國際空間參與，更主動積極讓台灣可以扮演角色，台灣可以主動創造一個新的活動空間。

呂秀蓮說，21世紀是太平洋的世紀，台灣應邀請日本和韓國，一起維護區域的和平與穩定，攜手同心，作為21世紀新文明的優良模範。

呂秀蓮 日本 記者會

延伸閱讀

MLB／首位日本球員村上雅則 60年前為大谷翔平成就舖路

肺癌防治評比 我「藥物可近性」輸日韓…醫界嘆投資不足

高雄飛韓國最低850！「首爾／釜山一次滿足」首選濟州航空 高雄－金浦復飛、高雄－釜山首航

12強賽／中華隊大巨蛋門票比日本貴800元 網酸：看世界第2還嫌

相關新聞

賴清德軍令狀要綠委全勤 「賴友友」郭智輝立法院會請假挨轟

民進黨主席、總統賴清德昨日才下軍令狀，要求所有黨籍立委會議「全勤」，不過明天立法院院會總質詢，經濟部長郭智輝就請假。國民...

【重磅快評】賴清德「點」王世堅 不數落郭智輝兩句？

立法院藍白黨團聯手退回明年度中央政府總預算，身兼民進黨主席的賴清德總統下達軍令，要求綠委須全員到場；但有名嘴爆料，指綠委...

曹興誠任防衛韌性顧問 賴士葆酸：邁向台獨委員會

總統府「全社會防衛韌性委員會」首次會議今天下午登場，由委員會召集人賴清德總統親自主持。委員會顧問包含聯電創辦人曹興誠。國...

藍營批大法官判實質廢死 吳宗憲提「真正」無期徒刑

國民黨立委吳宗憲今表示，大法官為殺人犯設多重保護傘，已造成死刑比登天還難，他不排除推動公投、集體上街。針對用無期徒刑換廢...

傳工業用電大戶調漲15% 賴士葆：給3000億還虧得一塌糊塗

電價審議會即將登場，傳維持「民生住宅」電價不調，但工業電價大戶約漲15％。國民黨立委賴士葆表示，從去年至今已經給台電30...

控國策顧問呂子昌涉嫌洗錢 王鴻薇要求全面金檢

國策顧問、淡水信用合作社理事主席呂子昌被控用親友當人頭進行借貸，還在當事人完全不知情下，涉嫌動用借款人板橋信用商業銀行帳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。