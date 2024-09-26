呂秀蓮籲打造日韓台民主金三角 盼互利共贏
前副總統呂秀蓮今天呼籲，日本、韓國、台灣唇齒相依，應互助「打造日韓台民主金三角」，共創民主、和平、互利共贏的未來。
呂秀蓮下午在台大校友會館召開記者會，倡議推動日韓台民主金三角理念。她說，台灣應先做好與鄰居的關係，民間和非政府組織可以扮演重要角色，希望一步一步，接著能夠擴大整合成為「民主亞洲聯盟」、「民主太平洋聯盟」，開闢一條不一樣的亮麗新出路。
記者會上，呂秀蓮並預告，9月28日和29日，一些日本、韓國、台灣有志之士將齊聚東京，合辦第4屆「東亞和平論壇」，討論包括如何推動發展日韓台民主金三角，建立交流合作關係，整合各種柔性實力，促進產業發展，提升人文能量。
將帶團前往日本參加第4屆「東亞和平論壇」的淡江大學國際事務與戰略研究所榮譽教授翁明賢，今天也出席呂秀蓮記者會。他指出，日韓台民主金三角未來要走向民主亞洲聯盟、民主太平洋聯盟，這樣的理念也是要幫台灣爭取更多國際空間參與，更主動積極讓台灣可以扮演角色，台灣可以主動創造一個新的活動空間。
呂秀蓮說，21世紀是太平洋的世紀，台灣應邀請日本和韓國，一起維護區域的和平與穩定，攜手同心，作為21世紀新文明的優良模範。
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