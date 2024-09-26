參加歐洲價值高峰會 林飛帆籲與台灣共同對抗威權

國安會副秘書長林飛帆25日在捷克舉行的2024歐洲價值高峰會指出，萬一台灣遭攻擊，很可能造成國際經濟衰退。歐洲與台灣應共同對抗來自威權陣營的脅迫，並將任何威脅特定民主國家的行為，視做威脅全體民主價值的侵擾。

林飛帆應邀赴捷克參加2024歐洲價值高峰會（European Values Summit），與多國政要及學者會談，討論台海相關議題，並以「被圍攻的民主世界：台灣的韌性與集體嚇阻的重要性」為題發表演說。

據國家安全會議新聞稿，林飛帆在會中指出，近年中國藉由軍演提高軍事恫嚇，並派遣軍機常態化跨越台灣海峽中線，同時藉由非軍事作為如灰色地帶作戰、法律戰、假訊息、網路戰、經濟威脅等手段，進一步破壞台海和平穩定。

林飛帆強調，中國這類具威脅性的行為已擴張到整個民主世界，如近期中國航空母艦駛入日本鄰接區海域，以及中國海警船刻意衝撞菲律賓海岸防衛隊等案例。

他指出，中國在歐洲更透過經濟威脅、傾銷等作為破壞貿易秩序，且將必要資源提供給俄羅斯，被北大西洋公約組織（NATO）領袖峰會視為俄羅斯入侵烏克蘭的「關鍵支持者」。

林飛帆說，面對來自中國威脅，賴清德總統提出「和平四大支柱行動方案」，包括強化國防力量、建構經濟安全、深化與理念相近國家合作，並保持穩定、有原則的兩岸關係領導力，這項行動指引已被台灣民意廣泛接受。

他指出，台灣除致力國防改革，也著手強化全社會防衛韌性，包含民力訓練暨運用、戰略物資盤整暨維生配送、能源及關鍵基礎設施維運、社福醫療及避難設施整備，以及資通、運輸及金融網絡安全5大主軸。

林飛帆強調，萬一台灣遭攻擊，很可能造成國際經濟衰退，國際上將失去絕大多數的先進晶片。戰爭並非不可避免，只要理念相近國家保持足夠決心，並形成集體嚇阻，即便在最黑暗的時刻，希望仍會存在，民主也終將勝利。