全社會防衛韌性委員會登場 曹興誠缺席首次會議

總統府全社會防衛韌性委員會今天登場，賴清德總統表示，全社會防衛韌性的工作內容，涉及的面向非常多元複雜，這次邀集產官學研各界的代表，一共有4位顧問、23位委員。顧問之一聯電創辦人曹興誠，及委員台灣數位外交協會理事長郭家佑、世新大學傳播管理系副教授劉玉晳、Google台灣總經理林雅芳等4人今天缺席會議。

全社會防衛韌性委員會首次會議下午在總統府舉行，委員會召集人由賴總統擔任，副召集人分別是副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮，顧問則曹興誠、國防安全研究院董事長霍守業、中國佛教會理事長釋淨耀、全聯董事長林敏雄。

賴總統開場致詞時強調，過去在前總統蔡英文任內，政府盤點了公私部門的資源，為提升社會韌性，奠定堅實的基礎。現在政府要進一步從「盤點」到「驗證」，從三點強化，來建構全社會防衛韌性。

賴總統也說，全社會防衛韌性的工作內容，涉及的面向非常多元複雜。因此，委員會的組成，必須公私協力，並且以實務經驗為導向，秉持專業跨領域、年齡跨世代、兼顧性別平衡的原則，來邀集產官學研各界的代表，一共有4位顧問、23位委員。整體委員會的成員，非官方代表的比例，占了百分之67.7；女性的比例是百分之32.3。

賴總統表示，他要感謝接下顧問的重任在場的中國佛教會淨耀法師、國防安全研究院霍守業董事長、全聯實業林敏雄董事長。謝謝各位的參與，期待各位，從民力整備、戰略架構、物資配送等面向，提供委員會專業、宏觀的寶貴意見。隨後賴總統也頒發聘書給與會的副召集人、顧問與委員。