快訊

撞死東海女大生的司機13年前也曾撞死人 巨業客運證實了

通訊設備連環爆蒙受大打擊 真主黨曝：1500名戰士被炸瞎或截肢

獨／4大優惠期間限定！5G吃到飽388、iPhone 16降價配舊換新0元還有賺

全社會防衛韌性委員會登場 曹興誠缺席首次會議

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
總統府全社會防衛韌性委員會今天登場。圖／取自總統府影音直播頻道
總統府全社會防衛韌性委員會今天登場。圖／取自總統府影音直播頻道

總統府全社會防衛韌性委員會今天登場，賴清德總統表示，全社會防衛韌性的工作內容，涉及的面向非常多元複雜，這次邀集產官學研各界的代表，一共有4位顧問、23位委員。顧問之一聯電創辦人曹興誠，及委員台灣數位外交協會理事長郭家佑、世新大學傳播管理系副教授劉玉晳、Google台灣總經理林雅芳等4人今天缺席會議。

全社會防衛韌性委員會首次會議下午在總統府舉行，委員會召集人由賴總統擔任，副召集人分別是副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮，顧問則曹興誠、國防安全研究院董事長霍守業、中國佛教會理事長釋淨耀、全聯董事長林敏雄。

賴總統開場致詞時強調，過去在前總統蔡英文任內，政府盤點了公私部門的資源，為提升社會韌性，奠定堅實的基礎。現在政府要進一步從「盤點」到「驗證」，從三點強化，來建構全社會防衛韌性。

賴總統也說，全社會防衛韌性的工作內容，涉及的面向非常多元複雜。因此，委員會的組成，必須公私協力，並且以實務經驗為導向，秉持專業跨領域、年齡跨世代、兼顧性別平衡的原則，來邀集產官學研各界的代表，一共有4位顧問、23位委員。整體委員會的成員，非官方代表的比例，占了百分之67.7；女性的比例是百分之32.3。

賴總統表示，他要感謝接下顧問的重任在場的中國佛教會淨耀法師、國防安全研究院霍守業董事長、全聯實業林敏雄董事長。謝謝各位的參與，期待各位，從民力整備、戰略架構、物資配送等面向，提供委員會專業、宏觀的寶貴意見。隨後賴總統也頒發聘書給與會的副召集人、顧問與委員。

曹興誠 總統府

延伸閱讀

曹興誠任防衛韌性顧問 賴士葆酸：邁向台獨委員會

全社會防衛韌性委員會今登場 曹興誠、霍守業等任顧問

批「九二共識」是大騙子 曹興誠：消滅中華民國的共識

「柯文哲吹牛智商157」曹興誠演講台下笑聲不斷 盼基隆打頭槍罷樑

相關新聞

賴清德軍令狀要綠委全勤 「賴友友」郭智輝立法院會請假挨轟

民進黨主席、總統賴清德昨日才下軍令狀，要求所有黨籍立委會議「全勤」，不過明天立法院院會總質詢，經濟部長郭智輝就請假。國民...

【重磅快評】賴清德「點」王世堅 不數落郭智輝兩句？

立法院藍白黨團聯手退回明年度中央政府總預算，身兼民進黨主席的賴清德總統下達軍令，要求綠委須全員到場；但有名嘴爆料，指綠委...

曹興誠任防衛韌性顧問 賴士葆酸：邁向台獨委員會

總統府「全社會防衛韌性委員會」首次會議今天下午登場，由委員會召集人賴清德總統親自主持。委員會顧問包含聯電創辦人曹興誠。國...

藍營批大法官判實質廢死 吳宗憲提「真正」無期徒刑

國民黨立委吳宗憲今表示，大法官為殺人犯設多重保護傘，已造成死刑比登天還難，他不排除推動公投、集體上街。針對用無期徒刑換廢...

傳工業用電大戶調漲15% 賴士葆：給3000億還虧得一塌糊塗

電價審議會即將登場，傳維持「民生住宅」電價不調，但工業電價大戶約漲15％。國民黨立委賴士葆表示，從去年至今已經給台電30...

控國策顧問呂子昌涉嫌洗錢 王鴻薇要求全面金檢

國策顧問、淡水信用合作社理事主席呂子昌被控用親友當人頭進行借貸，還在當事人完全不知情下，涉嫌動用借款人板橋信用商業銀行帳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。