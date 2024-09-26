全社會防衛韌性委員會登場 賴總統提三點強化防衛韌性

總統府全社會防衛韌性委員會首次會議今登場，賴清德總統致詞時表示，在前總統蔡英文任內，政府盤點了公私部門的資源，為提升社會韌性，奠定堅實的基礎。現在政府要進一步從「盤點」到「驗證」，從三點強化、建構全社會防衛韌性，包括「居安思危、有備無患」；「強化應變、有恃無恐」；「按部就班，有條不紊」。

賴總統表示，為了凝聚社會各界的力量，為國家發展擬定戰略，他在就職滿月時宣布，總統府將針對三大全球性議題，成立三個委員會。在上個月，「國家氣候變遷對策委員會」，和「健康台灣推動委員會」，已經召開第一次會議。

賴總統說，不論是氣候變遷、大規模天然災害的衝擊，或是威權主義擴張對民主的威脅，都不只是台灣的挑戰，也是全球的挑戰。這三個委員會的運作和目標，都是環環相扣，都與「國家韌性」息息相關，要打造更強韌的台灣，積極應對挑戰，也加深台灣跟國際社會的合作。

賴總統說，過去在蔡英文前總統的任內，政府盤點了公私部門的資源，為提升社會韌性，奠定堅實的基礎。現在，我們要進一步從「盤點」到「驗證」，從三點強化來建構「全社會防衛韌性」。

賴總統說，第一點是「居安思危、有備無患」。要進行全方位的積極整備，讓國家有更堅實的力量，人民有更堅定的信心，在面臨災難或緊急狀況時，政府和民間都能夠即時發揮力量，維持社會的正常運作。

第二點，賴總統說，「強化應變、有恃無恐」。要擴大民力訓練及運用，並且加強戰略物資的盤整與維生配送，強化能源及關鍵基礎設施的維持運作，健全社福醫療和避難設施的整備，以及確保資安、運輸和金融網絡的安全，持續精進台灣的應變量能。

賴總統說，第三點是「按部就班，有條不紊」。從中央到地方政府，要進行全方位的驗證和演練，也要擴大跟民間團體和社會力量的連結，彼此攜手合作，以系統性、專業性方式，找出問題、擬定對策、落實執行，才能解決問題。

賴總統說，今天第一次會議，將由國家安全會議，以「全社會防衛韌性：規劃與挑戰」為題，來進行報告，將向各位和國人朋友說明，「全社會防衛韌性」的概念和運作，所面對的挑戰、設定的目標，以及相關任務的推動進度。

賴總統說，他說過突如其來的天災像是「急性感冒」，而全球氣候變遷則像是「慢性疾病」，「全社會防衛韌性」要應對的，有緩也有急，不只是國家災害緊急狀況，還有台灣長期遭受的灰色地帶侵擾、以及認知作戰等挑戰。

賴總統表示，台灣位於第一島鏈、站在民主防線的最前緣，一直致力維護區域的和平穩定。我相信，一個更強韌的台灣，將為全球的民主、和平、繁榮，帶來更多貢獻。他也相信，當台灣做好準備、展現決心，國際上理念相近的夥伴，會更願意協助台灣，共同因應各種挑戰，同心協力降低風險。

賴總統強調，台灣人民越團結，國家就更安定。台灣社會準備越充足，國家就更安全。台灣越有自我防衛的決心，國際社會就更安心。